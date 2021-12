16 dic 2021 13:29

L'ODISSEA DI MONNA LISA - UNA MOSTRA AL CASTELLO DI CHAMBORD RICOSTRUISCE LE DIVERSE PERIPEZIE DELLA GIOCONDA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE - QUANDO HITLER INVASE I SUDETI, IL CAPOLAVORO DI LEONARDO FU TRASFERITO DAL LOUVRE A CHAMBORD. QUINDI VENNE POI ADAGIATO SU UNA BARELLA PER ESSERE PORTATO IN DIVERSI DEPOSITI, A POCHI MESI DI DISTANZA, PER SFUGGIRE AI BOMBARDAMENTI DEI NAZISTI...