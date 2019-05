Da I Lunatici Rai Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Hoara Borselli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

Hoara Borselli, tra le altre cose, ha parlato di 'Ballando con le Stelle": "Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando con le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori. In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po' il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire".

Hoara Borselli ha rivelato le stranezze che alcuni suoi follower le scrivono su Instagram: "Oltre a quelli che chiedono foto dei piedi o sarebbero pronti a comprare scarpe usate. Ora ci sono anche quelli che mandano i curriculum per fare da money slave. Schiavi economici. Mi scrivono cose tipo 'automunito, milite esente, mi offro per pagarti lo shopping' o altre cose simili. Ci sono anche donne che pensando di offendermi mi scrivono cose tipo 'mamma mia, non sei più come eri a vent'anni'. Ma io non mi offendo. Penso di essere meglio adesso, mi piaccio di più rispetto a venti anni fa. Sono orgogliosamente una quarantenne passata. Immaginate che fatica sarebbe passare una vita a combattere il tempo che scorre".

Sul caso legato al finto matrimonio di Pamela Prati: "Ormai siamo al surreale, arrivati a questo punto possiamo solo iniziare a scavare. Io non potrei mai fidanzarmi con qualcuno conosciuto solo tramite Facebook comunque. Non mi piace il fumo, voglio l'arrosto".

