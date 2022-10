'STA MARA PO' ESSE FERO O PO' ESSE PIUMA - LA PUNZECCHIATA DI MARA VENIER CONTRO LORENZO BIAGIARELLI, DOPO LA SUA SBROCCATA A “BALLANDO CON LE STELLE” PERCHÉ STANCO DI ESSERE SEMPRE INDICATO COME “IL FIDANZATO DI SELVAGGIA LUCARELLI” - POCHI MINUTI DOPO L'INIZIO DI “DOMENICA IN”, NEL SEGMENTO IN CUI TRA GLI OSPITI C’ERANO I PROTAGONISTI DI "BALLANDO", “ZIA MARA” HA DETTO... - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Venier! Ma procediamo con ordine: siamo a Domenica In, il programma del pomeriggio in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 23 ottobre. Una puntata che arriva poche ore dopo Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda la sera precedente, sempre su Rai 1.

L'ultima puntata di Ballando è stata caratterizzata dalla polemica su Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, il quale ha sbottato affermando di essere stufo di essere sempre e solo indicato come "il fidanzato di", ovvero della Lucarelli. Il punto è che mister Lucarelli ha usato toni decisamente antipatici, che gli sono valsi critiche aspre nello studio di Ballando e anche sui social. Selvaggia, da par suo, ha aggiunto di capire il suo sfogo, pur lasciando intendere di non condividerne in toto i toni.

Bene, dunque eccoci alla stoccata. Pochi minuti dopo l'inizio di Domenica In, nel segmento in cui tra gli ospiti ci sono proprio i protagonisti di Ballando, ecco che Mara Venier confessa di "aver invitato il fidanzato di...", che però ha rifiutato di andare alla trasmissione. Insomma, zia Mara ha voluto farlo sapere, rendere pubblico il rifiuto. Una stoccata, appunto, a Biagiarelli, "il fidanzato di" Selvaggia Lucarelli.

