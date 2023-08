L'ULTIMO ESORCISMO – È MORTO A 87 ANNI WILLIAM FRIEDKIN, IL REGISTA DE “L’ESORCISTA” – HA VINTO L'OSCAR PER LA REGIA PER “IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE” DEL 1971 E DUE ANNI DOPO È STATO CANDIDATO PER “THE EXORCIST” – NEL 2013 AVEVA RICEVUTO IL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA ALLA MOSTRA DI VENEZIA, DOVE ERA ATTESO ANCHE ALLA PROSSIMA EDIZIONE CON IL FILM FUORI CONCORSO “THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL” – VIDEO

William Friedkin

(ANSA) - William Friedkin, che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection, ha ottenuto una nomination per The Exorcist e ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die in LA, Rules of Engagement e altri, è morto oggi a Los Angeles. Aveva 87 anni.

Classe 1935, il regista della New Hollywood degli anni '70, era atteso a settembre alla Mostra del cinema di Venezia con il film Fuori Concorso The Caine mutiny court-martial, tratto dalla piece teatrale di Herman Wouk premiata col Pulitzer, adattata gia' da Edward Dmytryk con L'ammutinamento del Caine (1954) e da Robert Altman (1988).

William Friedkin sul set de l esorcista William Friedkin sul set de l esorcista william friedkin e sherry lansing MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA WILLIAM FRIEDKIN william friedkin dario argento william friedkin dario argento e william friedkin william friedkin con la moglie sherry lansing l'esorcista linda blair william friedkin dario argento William Friedkin