L'UNICA DONNA CHE AMADEUS NON HA INVITATO A SANREMO È LA MOGLIE (MA LEI CI VA LO STESSO) - GIOVANNA CIVITILLO SARÀ L'INVIATA DE ''LA VITA IN DIRETTA ALL'ARISTON: '' AVETE VISTO LE DONNE DEL FESTIVAL? IO GELOSA? NOOOO, ASSOLUTAMENTE NOOOO'' HA DETTO A MATANO/CUCCARINI - LEI HA DIFESO LE FRASI DEL MARITO: ''A VOLTE 'UN PASSO AVANTI', ALTRE UN PASSO INDIETRO, MA SEMPRE…''

Tra Moglie (Giovanna) e Marito (Amadeus) c'è #LaVitaInDiretta Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la first lady del Festival pic.twitter.com/1EcIk57F3z — La Vita in diretta (@vitaindiretta) January 16, 2020

Giovanna Civitillo sbarca a Sanremo, le polemiche possono essere frenate sul nascere: non affiancherà Amadeus sul palco dell’Artiston, dove, come avvenuto per gli altri partner, potrebbe accomodarsi in prima fila durante le cinque serate. Per l’ex volto de L’Eredità ci sarà un altro impegno, sarà infatti inviata speciale de La Vita in Diretta. La notizia era stata anticipata nelle scorse settimane dal sito Dagospia e trova ora l’ufficialità.

“Amadeus non mi ha invitata a Sanremo, avete visto le donne del Festival? Io gelosa? Noooo, assolutamente noooo“, ha scherzato in studio con i conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Da qui l’invito come “agente all’Havana” e l’entusiasmo della moglie del direttore artistico del Festival: “Sono contentissima, vengo con voi… sarà una sfida.” La Civitillo è da qualche stagione nel cast fisso di Detto Fatto, il programma di tutorial condotto da Bianca Guaccero, e nei mesi scorsi ha recitato nella fiction di Rai1 “L’Allieva”.

Una relazione nata nel 2003 durante L’Eredità: lei impegnata nel ruolo di ballerina, lui in quello di conduttore. Nel 2009 per la coppia l’arrivo del figlio Josè e nello stesso anno anche il matrimonio, nozze confermate dieci anni dopo in chiesa. Intanto sul profilo Instagram, dopo le polemiche delle scorse ora, la Civitillo si schiera al fianco di suo marito: “Io Giovanna Civitillo, a volte ‘un passo avanti’, a volte ‘un passo indietro’. Spesso accanto ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social , e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io.”