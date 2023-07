DAGOREPORT - ALAIN, L'EBREO SCOPANTE! LA CARRIERA DI UN LIBERTINO SPECIALIZZATO NEL FAR FELICI (PER 15 MINUTI) LE MEJO CARAMPANE DE' NOANTRI ALCUNE ALAIN-VICTIM: DALLA MARCHESA SANDRA VERUSIO A BENEDETTA FUMI EX PRINCIPESSA LANZA DI SCALEA, DA EMMA BINI, EX MOGLIE DI PHILIPPE LEROY, ALL’ANTIQUARIA ALESSANDRA DI CASTRO, DALLA ZARINA DI “VOGUE” FRANCA SOZZANI A ROSI GRECO, CHE RIUSCÌ NELL’IMPRESA DI PORTARLO ALL’ALTARE

Da rockol.it - articolo del 10 marzo 1999

ALAIN ELKANN E ROMINA POWER - FOTO MARCELLINO RADOGNA

Scrive "La Repubblica": «Un invito alla riconciliazione tra Al Bano e Romina Power arriva da "Famiglia cristiana". La rivista si augura che avvenga un ripensamento: "Al Bano e Romina si sono, per ora, dichiarati vinti. Speriamo non per sempre. Dalle crisi l'amore può uscire più forte".

ALAIN ELKANN E ROMINA POWER - FOTO MARCELLINO RADOGNA

E sul sito "Italy global nation" (www.adnkronos.com) un servizio con foto, illustrerebbe come alla Power sarebbe vicino Alain Elkann, ex marito di Margherita Agnelli e padre di Jaki». Intervistato dal "Messaggero", Elkann nega tutto e parla di una grande amicizia, prima di dichiarare che «Quanto accade nella mia vita privata sono solo fatti miei».

