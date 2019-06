13 giu 2019 12:33

LA D'URSO VINCE LA SERATA COL 19,4%, STACCANDO RAI1 (12,2%) E LA SCIARELLI (9,2%) - ARBORE FA ASCOLTI RECORD PER RAI5: 2,1%, IL QUADRUPLO DELLA MEDIA DI RETE - ''REALITI'' SPOSTATO IN SECONDA SERATA AL 3,7%, MENRE IN PRIMA C'ERA IL FILM ''POMPEI'' (6,4%) - PURGATORI (3%) - 'PAPERISSIMA' (16,5%) SOPRA LE TECHE (15,9%) - ELISEI (4%), PALOMBA (5,1-5,5%), GRUBER (7,6%) - E.DANIELE (17,3-18,4%) - VESPA (8,8%)