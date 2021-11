UNA A-MARA DIRETTA – BRUTTA CADUTA PER MARA VENIER A “DOMENICA IN”. DOPO LA PUBBLICITÀ LA CONDUTTRICE SI È PRESENTATA CON UN PACCO DI GHIACCIO IN FRONTE E UNA VISTOSA FASCIATURA AL PIEDE: “HO PRESO UNA STORTA, SO CADUTA DI FACCIA CON GLI OCCHIALI. L’UNICA COSA, NON MI SENTO DI CONTINUARE, LA BOTTA È STATA MOLTO FORTE, PERÒ STO BENE” – E SUI SOCIAL PUBBLICA UNA FOTO CON UN MEGA BERNOCCOLO IN FRONTE... - VIDEO

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In. Forza Mara ??#DomenicaIn #prelemi pic.twitter.com/sYFHjLhMTG — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) November 21, 2021

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

mara venier cade a domenica in 9

Mara Venier è apparsa in scena con un bernoccolo in fronte e un trauma distorsivo riportato al piede sinistro. Il brutto infortunio è avvenuto durante puntata di Domenica In, durante il blocco pubblicitario, poco dopo l’esibizione di Pierpaolo Pretelli. Al ritorno in onda, la presentatrice ha esitato un attimo a entrare in scena, e per alcuni minuti il programma è proseguito con il solo Pretelli alla conduzione. Poi Mara si è concessa al pubblico visibilmente sconvolta dall’incidente, con il piede fasciato e del ghiaccio sulla fronte.

mara venier cade a domenica in 2

“C’è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto. Nulla di grave, una piccola distorsione. È scivolata durante la pubblicità…“

aveva avvisato Pretelli al ritorno in diretta, in attesa che fosse la stessa padrona di casa a rientrare per comunicare con il pubblico.

“Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una storta, so caduta di faccia con gli occhiali. L’unica cosa non mi sento di continuare, la botta è stata molto forte, però sto bene. Va avanti tu, Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare“

mara venier cade a domenica in 6

ha affermato Mara Venier, che zoppicando – sorretta da Pretelli – si è poi portata al centro dello studio per accogliere il cantante e concorrente di Ballando con le Stelle. Sostenuta dall’applauso del pubblico in studio, però, a un tratto la conduttrice ha cambiato idea e ha deciso di portare avanti la diretta nonostante l’affaticamento e il dolore per la caduta.

mara venier cade a domenica in 14

“C’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l’intervista (…) Io andrei avanti. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti“

ha esclamato Mara, che ha stoicamente proseguito la diretta. Dopo un successivo blocco con l’attore Giuseppe Zeno ospite, la conduttrice non se l’è più sentita di proseguire. La trasmissione si è quindi conclusa con circa un quarto d’ora di anticipo.

mara venier cade a domenica in 8 mara venier cade a domenica in 5 mara venier cade a domenica in 4 mara venier cade a domenica in 3 mara venier cade a domenica in 7 mara venier cade a domenica in 15 mara venier cade a domenica in 13 mara venier cade a domenica in 12 mara venier cade a domenica in 11 mara venier cade a domenica in 10 mara venier cade a domenica in 1