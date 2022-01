ILONA STALLER

Ivan Rota e il quirinabile Sor Rotella per Dagospia

Da “C’era una volta il West” a “Cavallina a Cavallo”. Nel film “Ennio”, dedicato da Giuseppe Tornatore a Ennio Morricone, si passa dalle storiche colonne sonore alle collaborazioni del maestro con Gianni Morandi. Manca però un tassello “fondamentale” che al trasversale Morricone avrebbe fatto sicuramente piacere ovvero la canzone che arrangiò per Ilona Staller alias Cicciolina. Il titolo? Cavallina a Cavallo. Il sottotitolo? Più su, sempre più su. Un insieme di sospiri molto “stalleriani”.

Accusare una persona di portare sfiga è la cosa più brutta che si possa fare. Lo ha fatto Nathalie Caldonazzo al GF Vip parlando di Soleil Sorge a Miriana Trevisan: “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità.

Si tenesse tutto il suo trono. Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così come lei. Io non avevo nessun problema con Soleil. Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”. Questo è forse un caso in cui la squalifica sarebbe stata opportuna. Perlomeno la Caldonazzo è finita in nomination con Federica e Baru. A quest’ ultimo le “hocus pocus” della casa ( le finte principesse Lulú e Jessica, la “sensitiva” Miriana e l’irritante Caldonazzo) non perdonano di avere molta simpatia per Soleil.

Adriana Volpe continua a sbagliare e si dice offesa da Sonia Bruganelli, prende la parola e spiega: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il cognome è Bonolis. Peccato che non hai l’ironia di tuo marito, non ti ci avvicini proprio”. Sonia per tutta la vita.” Ieri sera tra le due atmosfera meno tragica del solito. Sonia Bruganelli ha salvato Soleil mentre Adriana Volpe (guarda caso) ha salvato Delia.

Una nuova coppia di fatto nel mondo della televisione. Mara Venier ha fatto scintille con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Sembra che Fazio abbia acquisito il fascino nazional-popolare della zia di tutti. A quando un programma in tandem? Se ne parla. E con loro la signora Coriandoli, alias il mitico Maurizio Ferrini.

Telenovela. Il triangolo continua e si parla di “poliamore”.Ma perché al GF Vip si continua a chiamare moglie Delia Duran? Non è assolutamente sposata con Alex Belli. Solo un matrimonio “spirituale” (dopo la chimica artistica) come lo ha definito la quasi ex (vera) moglie di Alex ovvero Katarina Raniakova. Inoltre perché non è stato detto di Mirko Gancitano, il migliore amico di Belli e compagno di Guenda Goria che a Pomeriggio 5 , ospite di Barbara D’Urso ha espresso qualche perplessità per l’atteggiamento di Delia ed ha confessato che lei e Alex sono poliamorosi.

Inoltre Delia dice che le piace Baru che da persona intelligente non da corda all’ attrice senza copioni: dopo il triangolo niente quadrilatero. Ecco cosa dice l’amico Mirko: “Se loro due sono una coppia aperta? Sì vivono un amore molto libero fin dall’inizio.Belli é rientrato ieri sera nella casa del GF Vip per chiarire con le sue due donne che però sono rimaste ancora più confuse.Delia, diventata per ora amica di Soleil ha rifiutato l’anello che il “marito” le ha portato. Soleil ( che la scorsa settimana si é commossa alla lettera inviatale dal padre) é finita in nomination, ma ieri é stata resa immune da Kabir Bedi. Grande “tigre della magnesia”.

Nonostante tutto ciò, Delia Duran dice che il “marito” Alex Belli non l’ha mai tradita. E allora il poliamore? La sceneggiatura sta fuggendo di mano. Pare che i protagonisti di questa telenovela avessero pianificato tutto prima dell’inizio del GF Vip. Quindi siamo assistendo non a un reality , ma a una fiction. Delia che dice di aver subito violenza fisiche, di aver avuto il conto corrente svuotato poi confessa. : “A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa “.Scena madre Alfonso Signorini che caccia dallo studio il grande attore Belli. Grande Baru che chiede di smetterla con questo teatrino.

Stefano Bettarini scatenato contro il GF Vip e Alfonso Signorini:“Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi… Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori. Sicuramente qualcosa di molto più credibile e interessante.– riporta Biccy – Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi CONDANNERÀ o ASSOLVERÀ il “DESPOTA”all’interno del programma, con storie finte, gossip dando fine a quello che ERA un programma con contenuti. Da GF Vip a MARKETTE…. Peccato non ci sia Chiambretti”. Anche meno…

Quanto ha guadagnato Carmen Russo per stare al GF Vip? Si parla di circa 7mila euro a settimana . Un cachet come quello che starebbe ancora percependo Miriana Trevisan che invece è ancora in gioco.Considerato che Carmen è rimasta in gioco diversi mesi, è facile immaginare che si sia portata a casa una cifra da capogiro. Ma andate a lavorare…

Haters contro Barbara D’Urso dopo che ha pubblicato una foto al parco in mini short:” Nessuno mette in dubbio che tu sia una bella donna, ma non ti sembra il caso di smetterla di fare le stesse cose che fa una ragazzina?”E ancora: “Che peccato vedere che sta diventando una caricatura!”, “Che ridicola!”, “Classico abbigliamento da parco…”, “Ripigliati! La nostra età è bellissima ma inseguire la giovinezza passata non ha senso!”, “Ma quanti gradi ci sono?”.

Intanto purtroppo per lei gli ascolti del suo Pomeriggio 5 continuano a non decollare. Nello stesso orario della giornata le persone continuano a preferire La Vita in Diretta e anche il ritorno di “Barbarie” non ha cambiato gli ascolti . Ieri sera a Pomeriggio Cinque un teatrino da isteria: Paolo Brosio invasato che urlava contro il prete che definisce satana i no vax. La conduttrice é intervenuta , ma troppo tardi. Per Brosio serviva un esorcista.

Al Teatro Manzoni è in scena fino al 30 gennaio il “Don Chisciotte” della compagnia Nuovo Teatro ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra e riscritto da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer, Francesco Niccolini che ne firmano anche la regia: protagonisti Alessio Boni e Serra Yilmaz, l’attrice turca già musa di Ferzan Özpetek (la vediamo in “Saturno contro” e “Le fate ignoranti” tra i vari). Un successo, grazie anche a questa insolita coppia di attori, come non se ne vedeva da tempo. E i due acclamati come divi con richieste continue di foto e autografi.

“Ema Ess Unit - We Must Be United”, è il nuovo lavoro di Pippo Venditti e Luciano Barletta, un documentario sul Calciocavallo Football Club, la squadra di calcio più matta d’Italia, formata da giovani molisani emigrati a Milano, diventata popolarissima grazie a numerose apparizioni televisive e social. Venditti & Barletta confermano la loro personalità dopo le tre stagioni della pluripremiata “La Banda della Masciona” (web serie indipendente a cui hanno partecipato, tra i tanti, Fiorello, Peppe Vessicchio e Maccio Capatonda), lo spettacolo teatrale “Io non sono tua Madre”, due videoclip e il film “È Come Stare a Casa”.

Stanno poco a poco tornando le serate a Milano. All’ Hotel Excelsior Gallia , la famiglia Cerea del mitico e stellatissimo ristorante Da Vittorio a Brusaporto, ha organizzato “ la serata del bollito”. E’ l’occasione per ricordare il libro scritto da Francesco Cerea “Fuori dal Ristorante”. Francesco Cerea, secondogenito dei fondatori Vittorio e Bruna, ha scelto di lavorare "fuori dal ristorante" e di occuparsi della ristorazione esterna, creando gli eventi che hanno portato i sapori di "Da Vittorio" sulle tavole di tutto il mondo.

Chi è quel pallavolista famoso, un tempo fidanzato con una ragazza famosa, che ora si è messo a girare film gay hard? Aiutino: lui è imparentato con un ex politico…

