AGENZIA MASTIKAZZI - JUSTINE MATTERA A RADIO2: "“I FETICISTI NON MANCANO MAI ANCHE DURANTE LA QUARANTENA. MAGARI STAI FACENDO UNA DIRETTA SERISSIMA E ARRIVA UNO CHE TI CHIEDE LA FOTO DEI PIEDI…" - IO E MIO MARITO ABBIAMO SEMPRE VIAGGIATO TANTO, QUINDI QUESTO ISOLAMENTO È STATA UNA PROVA. CI SIAMO TROVATI BENE, FORTUNATAMENTE A CASA ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI AVERE DELLE ZONE PER NOI...- FOTO

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Justine Mattera è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

justine mattera

La showgirl ha raccontato la sua quarantena: "Io sto bene, in realtà non ho mai passato così tanto tempo a casa negli ultimi anni. Così ho rivalutato tantissime cose, ho seguito i bambini con i compiti, messo in ordine la casa, ho riscoperto la famiglia. Ho trovato un nuovo mondo dentro, ho iniziato ad allenarmi in casa, con un attrezzo usato dai ciclisti professionisti per allenarsi durante l'inverno quando fuori piove. Un ottimo allenamento, almeno fisicamente uscirò più forte di come sono arrivata. L'anno scorso è stato difficile per me, sono caduta durante il giro d'Italia, sono stata infortunata per mesi, ho avuto una lesione che non mi ha permesso di nuotare e quando fai lo sport che faccio io è una cosa difficile".

Sui figli: "Non hanno una grande voglia di studiare, quando gli hanno detto che non sarebbero stati bocciati si sono gasati. Poi gli insegnanti hanno iniziato a dare una barca di compiti, ma veramente tantissimi. A me piaceva studiare, loro invece sono anti-secchioni, gli serve qualcuno che li aiuti. Ho trovato due ragazze bravissime che ogni tanto gli danno delle ripetizioni online. Così riescono a fare tutti i compiti".

justine mattera

Sulla vita di coppia: "Io e mio marito abbiamo sempre viaggiato tanto, quindi questa quarantena è stata una prova. Ci siamo trovati bene, fortunatamente a casa abbiamo la possibilità di avere delle zone per noi. A me non piace essere sciatta, nemmeno in casa. Mi trucco, faccio i capelli, indosso la mia lingerie preferita e mi vesto come se dovessi andare in giro. Cerco di prendere tutto con ironia e con il sorriso, spero che alla fine tutto andrà bene. Seguiamo le regole, restiamo calmi e in qualche modo andremo avanti. Ho un sacco di amici a New York che si sono ammalati, qui in Italia no, in America sì. Poi sono guariti per fortuna. I miei genitori invece vivono abbastanza isolati, quindi per ora non hanno avuto problemi".

JUSTINE MATTERA

Sui follower più spinti su Instagram: "In questo momento di quarantena i social sono diventati ancora più importanti. Dirette a raffica, all'improvviso sono diventati tutti conduttori. Un fenomeno interessante da seguire. Io spero di non aver annoiato troppo i miei follower, pensare a fare contenuti sempre diverse è importante. Io ho raccontato un po' di quello che facevo o pensavo, senza entrare troppo nel dispiacere del momento, provando sempre a essere ottimista. I feticisti? Ci sono sempre! E' incredibile, magari stai facendo una diretta serissima ma i messaggi di chi ti chiede di fargli vedere i piedi arrivano sempre. Oppure gente che chiede che intimo indossi".

JUSTINE MATTERA JUSTINE MATTERA