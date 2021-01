AGENZIA MASTIKAZZI/2 - SU “CHI” LE COSE TURCHE IN HOTEL TRA DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN: LA CRONACA DEI 5 GIORNI DI "CHIUSA" A ROMA TRA LIMONATE, INCONTRI RAVVICINATI SOTTO LE LENZUOLA E… - LA REGGIMICROFONO DI "DAZN", CHE PARE AVER CHIUSO LA STORIA CON IL PUGILE DANIELE SCARDINA, HA SALUTATO IL SUO GIOVANE E AITANTE TURCO DOMENICA MATTINA QUANDO CAN E’ TORNATO IN TURCHIA MENTRE LA LEOTTA…

Da "Chi"

diletta leotta

Il settimanale “Chi” documenta, nel numero in edicola da mercoledì 13 gennaio, il primo clamoroso scoop dell'anno: Diletta Leotta e l'attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini esclusive dei baci e delle effusioni che i due si sono scambiati e la cronaca dei giorni che hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore. La conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l'attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide.

can yaman chi

I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter. Tutte le immagini della nuova coppia d'oro del 2021 su “Chi” in edicola da mercoledì 13

diletta leotta can yaman diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta can yaman king toretto diletta leotta DILETTA LEOTTA - SCEGLI DI SORRIDERE can yaman luca bernabei DILETTA LEOTTA diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta e amiche can yaman luca bernabei Paola Bernabei CAN YAMAN SULLA COPERTINA DI CHI diletta leotta foto mezzelani gmt024 CAN YAMAN CAN YAMAN can yaman can yaman CAN YAMAN diletta leotta rossella fiamingo e amiche can yaman sandokan CAN YAMAN A NAPOLI diletta leotta foto mezzelani gmt002 diletta leotta foto mezzelani gmt001 diletta leotta foto mezzelani gmt013 diletta leotta foto mezzelani gmt015 diletta leotta foto mezzelani gmt021 diletta leotta foto mezzelani gmt011 diletta leotta foto mezzelani gmt016 diletta leotta foto mezzelani gmt007 diletta leotta foto mezzelani gmt004 diletta leotta 4 diletta leotta 3 diletta leotta rossella fiamingo e amiche DILETTA LEOTTA ELODIE diletta leotta foto mezzelani gmt039 diletta leotta foto mezzelani gmt036 diletta leotta balla il tango 4 diletta leotta balla il tango 5 diletta leotta diletta leotta diletta leotta DILETTA LEOTTA SOFFIA SULLE CANDELINE diletta leotta diletta leotta diletta leotta foto mezzelani gmt 005 diletta leotta diletta leotta diletta leotta