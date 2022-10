AGENZIA MASTIKAZZI! SECONDO "CHI" BUFFON E ILARIA D'AMICO SI TRASFERISCONO A ROMA NORD E DIVENTANO VICINI DI CASA DELLA COPPIA TOTTI-BOCCHI - PER LA CONDUTTRICE, CHE CONDURRÀ UN PROGRAMMA SU RAI2, UN RITORNO ALLE ORIGINI, VISTO CHE A ROMA È CRESCIUTA, PRIMA DI TRASFERIRSI A MILANO PER MOTIVI DI LAVORO. PER BUFFON UNA NOVITÀ ASSOLUTA, ANCHE SE SFIORÒ IL TRASFERIMENTO NELLA CAPITALE NEL 2001..

Andrea Di Carlo per roma.repubblica.it

Una volta erano vicini nello spogliatoio della Nazionale Italiana, ora chissà quanto saranno distanti con le loro abitazioni. Parliamo di Gianluigi Buffon e Francesco Totti, pilastri dell'Italia Campione del Mondo nel 2006 in Germania, che a breve potrebbero diventare vicini di casa. Infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l'ex portiere della Juventus e del PSG, attualmente al Parma, presto si trasferirà nella capitale insieme alla compagna Ilaria D'Amico.

Una decisione che va in controtendenza con le tante voci che descrivevano la coppia in difficoltà e sul punto di separarsi. E invece la svolta inattesa e il trasferimento a Roma. Il quadrante nord della città torna nuovamente d'attualità: è lì che si stanno orientando le ricerche della coppia, non troppo lontano da dove Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preso in affitto il loro attico super lusso.

Per la nota conduttrice un ritorno alle origini, visto che a Roma è cresciuta, prima di trasferirsi a Milano per motivi di lavoro. Per Buffon una novità assoluta, anche se sfiorò il trasferimento nella capitale nel 2001: la Roma Campione d'Italia lo cercò, ma lui preferì la Juventus. Vent'anni dopo Roma diventerà casa sua. Meglio tardi che mai.

