29 set 2023 19:24

AGHI DI PINO – PINO INSEGNO, OSPITE DI “BELLAMÀ”, PARLA DEI DATI FLOP DELLA SUA TRASMISSIONE, “IL MERCANTE IN FIERA”, CROLLATA SOTTO IL 2%, E SI LAGNA: “STO MALISSIMO, LE CRITICHE NON SONO LOGICHE, NON SONO MIRATE. È STATA UNA SCOMMESSA QUELLA DI ACCETTARE QUELLO SLOT. UN GIORNALISTA DOVREBBE DIRE: IL PROGRAMMA PARTE DALLO 0,8%, ALLORA CHE ARRIVI AL 3% O AL 4% È UNA FATICA. INVECE C’È L’ATTESA DI DIRE: HAI VISTO? SEI RACCOMANDATO!” – IN RAI SI DANNO DUE SETTIMANE PRIMA DI… – VIDEO