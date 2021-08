Barbara Costa per Dagospia

Dove hai pornato a Ferragosto? Mare o montagna? L’hai fatto a due, a tre o in una pazza ammucchiata? Se è stato una delusione, una noia mortale, e tu sei una persona che trova irresistibile rotolarsi sull’erba, e ti ecciti alla vista della sabbia bagnata, appiccicata sulla pelle abbronzata, gocciolante, che sembra spermata, i siti porno hanno quello che fa per te: "sex on the beach", "mountain sex videos", "beach videos", sono queste le categorie che racchiudono i porno giusti e roventi da sbirciare dal tuo smartphone. Gli incastri più indecenti, le pratiche più sadomaso, tutto quello che ti piace e ti accende viziose fantasie, indurendoti piacevoli "vette", lo trovi anche in versione estiva.

I summer porn videos si dividono massimamente in due varianti: amatorial e no. Infatti, giù la maschera: niente è più amatorial e voyeuristico che sc*pare e farlo in spiaggia davanti agli altri. Siti porno e non solo, d’estate si riempiono di video di gente che sfoga e gode di travolgenti libidini in spiagge "alternative", dove tutto è concesso per chi vuole e con chi.

E non solo gli amatorial, ma anche le vere pornostar sanno come "sporcarsi" su sabbie dorate e sfrenarsi in amplessi porno-basici. E che c’è di più porno basico di una maratona di fellatio in spiaggia?

Qui uno dei lavori più "afosi" è un beach porn di Angela White, girato su una spiaggia australiana e in POV amatorial: Angela sfoggia le sue tettone in primo piano, vi ci passa in mezzo il pene del fortunato di fronte a lei, mettendoselo tutto e più volte in bocca. Poi si ferma, apre le gambe, scosta il triangolino verde del suo slip, vi infila le dita insalivate e passa a mostrarti come sa godere da sola. E quando a te sembra di non farcela più, ecco che si riprende quel pene, per porno-stordirlo con le sue mani e la sua bocca.

Se non sai resistere, se giudichi un delitto mollare le tue porno abitudini perché sei in vacanza con la tua metà, e non hai certo chiuso per ferie i tuoi svaghi onanistici, allora cerca la tua pornostar preferita in versione porno-summer: e qui rifatti gli occhi insieme a me con la nostra Valentina Nappi nel suo beach porn con Chris Diamond. Qui Valentina è in spiaggia, in bikini, (almeno all’inizio) e se la spassa come porno le pare.

Non c’è sconcezza che non si conceda, il suo corpo meraviglioso è padrone di ogni amplesso e di ogni posizione, è questo uno tra i suoi porno più "umidi", grondante sperma e orgasmi.

Dagli un’occhiata, e mi darai ragione. Se però credi che il solleone propizi depravati intermezzi lesbo, goditi Asa Akira, il suo corpo infangato e affamato di sesso in "A Day of Fun at the Beach": qui Asa Akira e Kerry Louise sono insaziabili, sia nel foursome, sia nei brevi ma incandescenti allacci a due.

E per le signore? Non è mia intenzione lasciare nessuna Dago-lettrice a porno-bocca asciutta. Mie care, non credo rimarrete deluse da "Slutty Girls Love Rocco #4", un threesome girato da Rocco Siffredi in beach porn, dove il nostro immortale stallone sottomette alle sue sudicie voglie due bambolone, e con loro si esibisce all’aperto, su un molo, in uno scenario esotico.

E non vanno sottovalutati i porno di Siffredi girati in piscina, sui lettini della sua Academy. Se infatti il tuo fine-agosto non prevede né montagna né mare, ma il sollazzo di una piscina, allora tra i "pool porn" ti segnalo quello – coreografato – con Jana Cove e Tanya James, due bionde sirene infoiate. Non solo in piscina, ma è in barca che Tori Black si è fatta pornare più volte, e da più maschi alla volta: gustatela in uno dei suoi "boat porn". Peccato sia illegale girare porno nei musei e nei luoghi d’arte, altrimenti avremmo fantastici porno culturali.

Tuttavia, gli intellettuali pip*aroli possono rimediare con gli amatorial in materia, cioè con quei video di persone comuni arse dalla voglia di farlo nelle tradizionali mete d’arte agostane. I siti porno sono invasi da tali intriganti e vietatissime performance…! E ci sono pornostar che si spogliano e si toccano in video dei loro porno giri "culturali", postati nei loro canali porno privati.

Non terminare le tue vacanze senza dare un’occhiata ai summer porn vintage: qui la fa da padrona la bombastica Jenna Jameson, i suoi beach porn lo faranno venir duro – nel mio caso umida – in eterno. A mio parere bastano i suoi shooting di nudo in spiaggia, per iniziare a porno-sudare! E affinché la tua lussuria estiva non si chiuda senza porno-romanticismo, clicca su "Outdoor Romance Leads to Hot Fuck", un porno chic, dove si sc*pa di sera, su un terrazzo, in doggy-style, su un enorme divano bianco. Un porno coi fuochi d’artificio assicurati. Lo guardi e quasi ti dimentichi che anche questo Ferragosto è passato, e con lui tra poco pure le ferie!

