10 giu 2020 18:42

AH DILÈ, STAI PARLANDO A NOI O ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE? – LA LEOTTA SU INSTAGRAM FA UNA STORY PER SMENTIRE CHE I LADRI LE HANNO RUBATO GIOIELLI E CONTANTI PER 150MILA EURO: “I SETTIMANALI SANNO COSE CHE IO NON SO. PECCATO CHE L’UNICA COSA VERA SIA STATO IL FURTO NELL’ULTIMO MOMENTO IN CUI SOTTO CASA MIA VOI AMICI PAPARAZZI NON C’ERAVATE…”

Da www.tvzoom.it DILETTA LEOTTA - LA INSTAGRAM STORY PER SMENTIRE CHE LE HANNO RUBATO 150MILA EURO Diletta Leotta, durante le settimane di lockdown, imperversava sui media di gossip per le sedute di fitness sul suo balcone: praticamente un Grande Fratello a opera dei paparazzi armati di teleobiettivi dai palazzi di fronte al suo appartamento in zona Porta Nuova a Milano. L'abbiamo vista fare ginnastica e amoreggiare con il suo fidanzato Daniele Scardina, nome da pugile King Toretto, mentre pochi giorni fa è stata vittima di un furto. Quando era a fuori a cena, infatti, i ladri si sono introdotti in casa sua. Fake news I giornali hanno parlato di un furto per un valore di 150 mila euro, tra orologi, gioielli e contanti, ma la giornalista di Dazn oggi, attraverso i social, ha voluto smentire le voci riguardanti l'ammontare del danno e l'ha fatto anche con un pizzico di ironia: «Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so, nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l'unica cosa vera sia stato il furto nell'unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c'eravate: i ladri dovevate immortalare… ci saremmo divertiti tutti di più».