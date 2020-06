ALBA DI LACRIME: “NON RIESCO A CREDERE CHE EZIO BOSSO NON CI SIA PIU’, CHE OGGI NON MI TELEFONERÀ...” - LA PARIETTI RACCONTA DA DIACO “L’AMICIZIA SPECIALE” CON IL MUSICISTA: “ERA UN GENIO, UN PO' ANGELO E UN PO' DIAVOLO. E’ STATO UNO DEI PIÙ GROSSI REGALI CHE LA VITA MI ABBIA FATTO. TUTTO IL RESTO SONO PETTEGOLEZZI CHE NON MI RIGUARDANO, LE PERSONE SI DEVONO VERGOGNARE”…

Emiliana Costa per www.ilmessaggero.it

Oggi, Alba Parietti è stata ospite nel salotto di Rai1 dove si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Poi la conduttrice ha parlato di un momento duro che ha vissuto recentemente.

«Non riesco a credere - spiega - che Ezio Bosso non ci sia più. Avevamo un'amicizia speciale. Era un genio, ma non era facile essergli amica. Come tutti, era un po' angelo e un po' diavolo. Gli volevo molto bene e anche se ultimamente non ci vedevano tanto, ci sentivamo e ci scrivevamo».

«Ancora non ho realizzato la sua morte - conclude commossa - mi sembra strano che oggi alla fine della trasmissione lui non mi chiamerà». Commozione in studio.

