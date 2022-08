6 ago 2022 08:15

ALBA PARIETTI CONDURRÀ "NON SONO UNA SIGNORA", IL ‘CANTANTE MASCHERATO’ IN SALSA DRAG QUEEN DI RAI 2 - IL PROGRAMMA ANDRÀ IN ONDA DAL 7 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE SULLA SECONDA RETE – QUANDO LA PARIETTONA SI PRESENTO’ IN VERSIONE DRAG A “CANZONE SEGRETA” E MARCELLA BELLA NON LA RICONOBBE: “CHI E’ QUESTA SIGNORA?”

-