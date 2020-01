ALBERTO ANGELA CE LA METTE TUTTA (17,7%) MA LA SANGUINARIA È INARRESTABILE (30,9%) - NON DITE ALLE FEMMINISTE MILLENNIAL CHE IERI SERA C'ERA ''LA CITTÀ DELLE DONNE'' DI FELLINI, VISTA DA UNA SPARUTA TRUPPA (2,5%) - ''STASERA ITALIA WEEKEND'' (5,1%), GRUBER (4%) - AMADEUS (21,3%), ''STRISCIA'' (18,9%) - LIORNI (13,4-15,8%) - ''AMICI'' (19,3%), TOFFANIN (22%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, su Rai1 la terza puntata di Meraviglie ha conquistato 3.829.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori con uno share del 30.9%. Su Rai2 FBI 2 ha interessato 1.374.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Sing ha intrattenuto 1.118.000 spettatori (4.9%).

federico fellini

Su Rai3 La città delle donne ha raccolto 512.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Più forte, ragazzi! totalizza un a.m. di 619.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato 636.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 La scelta di Jessica segna 285.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Clandestino è seguito da 238.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Narcos 2 ha interessato 389.000 spettatori (1.7%). Su La5 la puntata del Grande Fratello Vip 4 è vista da 111.000 spettatori (0.6%).

Access Prime Time

Striscia la Notizia si avvicina a Soliti Ignoti.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha catturato l’attenzione di 4.938.000 spettatori pari al 21.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.348.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Italia1 CSI Miami 8 ha registrato 1.085.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Le Parole della Settimana interessa 1.503.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.144.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 982.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 905.000 spettatori (4%). Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è visto da 549.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 277.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

L’Eredità prende il largo su Avanti un Altro.

fellini

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.899.000 spettatori (22.1%), mentre L’Eredità ha raccolto 5.210.000 spettatori (25.9%). Su Canale5 Avanti il Primo ha raccolto 3.079.000 spettatori pari al 17.7%, mentre Avanti un Altro ha segnato 3.808.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2 NCIS New Orleans 3 ha convinto 611.000 spettatori (3.3%), mentre NCIS Los Angeles 9 ha raccolto 879.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 539.000 spettatori (2.9%). A seguire CSI Miami 8 ha totalizzato 577.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 960.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 953.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 Storia di un soldato ha appassionato 240.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva a 427.000 spettatori pari al 2%.

Daytime Mattina

Mi Manda Raitre in Più al 6.4%.

JOHNNY DEPP A C'E' POSTA PER TE

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno dà il buongiorno a 194.000 spettatori con uno share del 10.2%. A seguire Unomattina in Famiglia ha intrattenuto 688.000 spettatori con uno share del 16.6% nella prima parte, 1.627.000 spettatori (23.4%) nella seconda parte e 1.385.000 spettatori (19.2%) nella terza parte; Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.158.000 spettatori (15.1%); Easy Driver è visto da 1.115.000 spettatori (11.6%). Su Canale5 il TG5 delle 8.00 ha informato 1.163.000 spettatori pari al 18.9%; Galapagos – Ai Confini del Mondo ha intrattenuto 544.000 spettatori (7.7%); Antico Egitto – I Misteri Svelati è visto da 461.000 spettatori (6.4%).

Su Rai2 Quando chiama il cuore ha raccolto 211.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 l’ultimo episodio di Hart of Dixie 2 è visto da 180.000 spettatori (2.5%), mentre Hart of Dixie 3 è seguito da 252.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 300.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Sabato di Tutta Salute convince 346.000 spettatori pari al 5.3%. A seguire Mi Manda Raitre in Più segna 459.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Dalla parte degli Animali ha raccolto 115.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 234.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 244.000 spettatori pari al 3.4%.

Daytime Mezzogiorno

Belli Dentro, Belli Fuori riparte dall’1.6%.

maria de filippi

Su Rai1 Linea Verde Life è seguito da 2.182.000 spettatori con il 14.5%. Su Canale5 Forum arriva a 1.300.000 spettatori pari al 12.3%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento 16 segna 339.000 spettatori (2.7%). Su Italia 1 Giù in 60 Secondi piace a 302.000 spettatori (3%). A seguire Sport Mediaset dopo Studio Aperto ha ottenuto 1.185.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 il TG3 delle 12.00 è seguito da 1.112.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 176.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte e 311.000 spettatori (2.2%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 Belli Dentro, Belli Fuori interessa 176.000 spettatori con l’1.6%.

Daytime Pomeriggio

RaiPremium al 2.2% con Il Paradiso delle Signore.

Su Rai1 Linea Bianca ha convinto 2.109.000 spettatori pari al 12% della platea; Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 1.417.000 spettatori (9.2%); A Sua Immagine ha intrattenuto 1.051.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 1.021.000 spettatori (7.2%) nella seconda parte. A seguire Italia Sì è seguita da 1.927.000 spettatori con il 13.4% nella prima parte e 2.495.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte.

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.572.000 spettatori con il 14%; Amici 19 ha convinto 3.124.000 spettatori con il 19.3% (presentazione a 2.557.000 e il 14%); Verissimo è stato seguito da 3.137.000 spettatori con il 22%, mentre Verissimo – Giri di Valzer è visto da 2.658.000 spettatori e il 17.1%. Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 980.000 spettatori (5.6%), mentre Squadra Speciale Lipsia 14 ha interessato 468.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 537.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio; Candice Renoir ha conquistato 551.000 spettatori (3.8%).

maria de filippi 1

Su Italia1 I Griffin arriva a 736.000 spettatori (4%); Arrow 7 ha raccolto 531.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 451.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio; The Flash 5 segna 309.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 313.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tv Talk è stato seguito da 1.352.000 spettatori con il 9.2% (presentazione a 1.152.000 e il 7%); Per un Pugno di Libri arriva a 884.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 864.000 spettatori con il 5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha conquistato 266.000 spettatori (1.7%). Su RaiPremium Il Paradiso delle Signore – in onda dalle 15.04 alle 18.46 – è visto da 333.000 spettatori con il 2.2%.

Seconda Serata

Bene lo speciale del TG5 dopo C’è Posta per Te.

Su Rai1 Io e Te – Di Notte è stato seguito da 879.000 spettatori con uno share dell’8.1%. Su Canale5 Speciale TG5 Fellini 100 ha totalizzato una media di 1.052.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 Instinct 2 segna 916.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Un mostro a Parigi è visto da 427.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Prima dell’Alba interessa 171.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete4 Danko è stato scelto da 359.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Detective’s Story è visto da 126.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Una festa di Natale da sogno segna 232.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Escobar – L’Oro dei Narcos piace a 210.000 spettatori con il 4.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.157.000 (22.7%)

Ore 20.00 5.127.000 (23.8%)

TG2

alberto angela dal gruppo angelers 7

Ore 13.00 1.731.000 (10.3%)

Ore 20.30 1.180.000 (5.2%)

TG3

Ore 14.25 1.835.000 (10.5%)

Ore 19.00 1.817.000 (9.6%)

TG5

Ore 13.00 2.938.000 (17.5%)

Ore 20.00 4.234.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.643.000 (11.9%)

Ore 18.30 968.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 387.000 (3.6%)

Ore 18.55 569.000 (3%)

TGLa7

Ore 13.30 580.000 (3.2%)

Ore 20.00 860.000 (4%)