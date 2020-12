ALBERTO ANGELA IN REPLICA A POMPEI (15,6%) STACCA AMBRA-PASOTTI (10%) - SCIARELLI (9,6%), PALOMBA (4,1%), PURGATORI (2,4%), SOMMI-SCANZI-TRAVAGLIO (1,8%), ''SECONDA VITA'' (0,6%) - MORENO (4,3%), PALOMBA (4,8-4%), GRUBER (7,7%) - AMADEUS (17,2%), 'STRISCIA' (16,9%) - E.DANIELE (16,3-15,7%), CLERICI (13,5%), 'FORUM' (15,2%) - BORTONE (12,3%), MATANO (14,2%), D'URSO (14,1-15,1%) - VESPA (10,3%), 'FOCUS' (7,5%), 'PRESSING' (9,8%), MANNONI (7,3%), PENDE (2,6%), 'FAKE' (0,8%) - LA RADIO PIU' FORTE DEL COPRIFUOCO: IL SUCCESSO DEI ''LUNATICI'' DI RADIO2

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai1 la replica di Stanotte a Pompei ha conquistato 3.597.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 la terza puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 ha raccolto davanti al video 2.201.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 L’Alligatore ha interessato 881.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 X-Men le origini – Wolverine ha intrattenuto 1.764.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 9.6% (presentazione dalle 21.25 alle 21.35: 1.820.000 – 6.5%).

Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 942.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Atlantide, dedicato a Mussolini, ha registrato 560.000 spettatori con uno share del 2.4% (all’interno dalle 23.58 all’1.59 Mussolini Ultimo Atto: 161.000 – 2.3%). Su Tv8 la replica della semifinale di X Factor segna 623.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Speciale Accordi & Disaccordi ha raccolto 460.000 spettatori con l’1.8% (presentazione di 7 minuti: 376.000 – 1.3%). Su Rai4 in prima tv free Vikings registra 262.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Seconda Vita raccoglie 177.000 spettatori e lo 0.6%. Su Iris Match Point ha ottenuto 427.000 spettatori e l’1.8%. Sui canali Sky Sport Inter-Shakthar ha raccolto nel complesso 1.372.000 spettatori con il 5.2%. Su Paramount Network A Casa con i Suoi segna 449.000 spettatori e l’1.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Poca distanza tra Striscia e Amadeus.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.817.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.722.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.205.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.175.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie 1.740.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.314.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.122.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.146.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 694.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 443.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Scotti in replica sfiora i 4 milioni.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.326.000 spettatori (17.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.272.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.850.000 spettatori (15.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.978.000 spettatori (18.2%). Su Rai2 – dalle 18.33 alle 19 - Resta a Casa e Vinci ha raccolto 415.000 spettatori (2.3%), Rai Parlamento Speciale ha interessato 344.000 spettatori (1.6%), NCIS segna 995.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 789.000 spettatori con il 3.9%. CSI: NY ha ottenuto 604.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.404.000 spettatori con il 14.7%. Rai Parlamento Speciale segna 1.118.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 876.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 – alle 17.01 alle 19.55 - TG La7 Speciale ha informato 366.000 spettatori (share del 2.1%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 311.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Radio 2 Social Club in crescita.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 559.000 telespettatori con il 12.7% mentre Uno Mattina raccoglie 1.126.000 spettatori con il 17.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 978.000 spettatori (16.3%) mentre la seconda parte di Storie Italiane – dalle 10.51 alle 11.18 – ha ottenuto 1.046.000 spettatori e il 15.7%.. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.112.000 spettatori (17.5%), nella prima parte, 967.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte e 848.000 spettatori (13.5%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 250.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Una Mamma Per Amica ottiene un ascolto di 175.000 (2.7%),230.000 (3.7%), 212.000 spettatori (3.5%) nei 3 episodi. Su Rai3 Agorà convince 515.000 spettatori pari all’8.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 385.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 202.000 spettatori (3.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 198.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 233.000 spettatori pari al 3.9%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 55.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Senza la Daniele, crescono Magalli e Mirabella.

Su Rai1 Rai Parlamento Speciale ha ottenuto 906.000 spettatori con il 10.3%. Dalle 12.29, E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.901.000 spettatori con il 13.5% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.464.000 telespettatori con il 15.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 688.000 spettatori con l’8.6%, nella prima parte, e 1.292.000 spettatori con il 10.8%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 266.000 spettatori con il 3.3%. Grande Fratello Vip 5 segna 957.000 spettatori con il 6.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.356.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai3 Elisir ha interessato 612.000 spettatori con l’8.1%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.422.000 spettatori (13.9%).

Rai Parlamento Speciale ha raccolto 753.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 117.000 spettatori con l’1.5%, nella prima parte, e 229.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 731.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 407.000 spettatori con share del 5.4% nella prima parte, e 530.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 123.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Il breve daytime di Amici torna su Canale 5 col 19%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.819.000 spettatori pari al 12.3% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.108.000 spettatori con il 16.9%. Il TG1 ha informato 1.532.000 spettatori con il 12.4%. La Vita Diretta ha raccolto 2.131.000 spettatori con il 14.2% (presentazione: 1.771.000 – 13.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.028.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 2.794.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.092.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.694.000 – 21.5%).

Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.356.000 spettatori (19%) mentre la pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.290.000 spettatori (18.4%). Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.151.000 spettatori pari al 17.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.951.000 spettatori (14.1%), nella prima parte, a 2.417.000 spettatori (15.1%) nella seconda parte e a 2.427.000 spettatori (14.1%) nella terza parte di breve durata.

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 458.000 spettatori con il 2.9%. Dalle 15.14 alle 15.25, Quasi Detto Fatto ha interessato 442.000 spettatori (3.2%) mentre Detto Fatto ha ottenuto 253.000 spettatori (4.1%). Rai Parlamento Speciale ottiene 323.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.104.000 spettatori (6.7%), nel primo episodio, 1.039.000 spettatori (6.7%), nel secondo episodio e 815.000 spettatori (5.6%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 639.000 spettatori (4.9%). Young Sheldon raccoglie 491.000 spettatori (3.9%) mentre The Middle ha interessato 401.000 spettatori (3.1%). Friends ha appassionato 415.000 spettatori con il 2.9%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 380.000 spettatori con il 2.4%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.299.000 spettatori con il 19.8%. #Maestri ha coinvolto 468.000 spettatori pari al 3.6%. Aspettando… Geo ha registrato 1.203.000 spettatori con il 9.6%. Geo ha raccolto 1.981.000 spettatori e il 12.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 855.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 503.000 spettatori (share del 3.7%). Tagadà #Focus ottiene 394.000 spettatori con il 3.2%. Su TV8 Babbo Natale Cercasi segna 435.000 spettatori con il 3.4%. Vite da Copertina ha raccolto 210.000 spettatori con l’1.4%.

Seconda Serata

Vespa, con Renzi, al 10.3%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 815.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 Focus – Niente è Come Sembra ha totalizzato una media di 498.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rai2 Restart segna 241.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 614.000 spettatori con il 7.3%. Su Italia1 Pressing Champions League è visto da 1.020.000 spettatori (9.8%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 226.000 spettatori con il 2.6% di share. Su Tv8 Piacere Maisano raccoglie 191.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Fake – La Fabbrica delle Notizie ha interessato 147.000 spettatori con lo 0.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.725.000 (22.1%)

Ore 20.00 6.219.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 2.374.000 (15.4%)

Ore 20.30 1.641.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 2.081.000 (13.3%)

Ore 19.00 2.642.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 3.425.000 (21.8%)

Ore 20.00 5.230.000 (19.9%)

Ore 12.25 1.659.000 (13%)

Ore 18.30 989.000 (5.6%)

TG4

Ore 12.00 371.000 (3.6%)

Ore 18.55 690.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 666.000 (4%)

Ore 20.00 1.488.000 (5.7%)

TG8

Ore 12 55.000 (0.5%)

I LUNATICI DI RAI RADIO2: L'IMPORTANZA DELLA RADIO DI NOTTE NELL'ERA DEL COPRIFUOCO

Da www.lanotiziagiornale.it

Nell'Italia alle prese con questa seconda ondata di Covid-19 che ha portato in dote, tra le varie cose, il coprifuoco che tutto ferma tra le 22 e le 5, c'è un programma radiofonico che inizia a mezzanotte, termina alle sei del mattino,e riconcilia con il servizio pubblico e con la radio, immortale mezzo di comunicazione, in generale.

Il format si chiama I Lunatici, va in onda su Rai Radio2, lo conducono in diretta dal lunedì al venerdì notte Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Contenitore prezioso e molto seguito da oltre due anni, ma soprattutto in questo periodo è irrinunciabile perché, proprio mentre l'Italia si spegne, la radio, magia, si accende. E Rai Radio2 diventa ritrovo di sonnambuli, anime inquiete, lavoratori notturni, che grazie allo 063131 riescono a parlarsi, confrontarsi, farsi compagnia, parlando, sotto la supervisione dei due conduttori, di ogni argomento, dal più serio al più giocoso.

Chi ascolta I Lunatici lo sa bene: con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio puoi ridere a crepapelle e commuoverti un attimo dopo. Oppure puoi ascoltare vip che raccontano ciò che ad altri mai confesserebbero. Esempi in ordine sparso. Max Pezzali, che ha svelato il motto 'dignità zero', che accompagnò gli esordi degli 883. Raoul Bova, che svuota i frigoriferi di notte, come noi comuni mangioni.

Il Maestro Beppe Vessicchio che ammette di aver iniziato a fare musica per emulare il fratello, particolarmente popolare tra le ragazze. Eros Ramazzotti, che da ragazzino aveva una scimmia di nome Cita. O Riccardo Cocciante, che nel ripercorrere la propria carriera parla della censura in cui fu costretto ad imbattersi quando incise 'Bella senz'anima'.

Questi Lunatici, non a caso premio Biagio Agnes nel 2019, mai accaduto che a vincere questo premio fosse un programma alla prima edizione, sono stati una scelta azzeccata da parte della Rai. E con loro le notti italiane in questo periodo di coprifuoco sono un po' meno buie. Basta sentire come si rivolgono ad Arduini e a Di Ciancio, che hanno già annunciato che saranno in rigorosa diretta anche la notte di Natale e il 31 dicembre, le persone che telefonano. C'è chi li considera amici di vecchio corso. Chi quasi parenti.

Chi addirittura figli o nipoti. Perché il duo piace. In modo trasversale. Dal medico al camionista. Dalla guardia giurata al fornaio. Dall'infermiere di turno in ospedale all'insonne che non riesce a prendere sonno. E non ha un target anagrafico definito. Può capitare di sentire al telefono ragazzi ventenni o settantenni arzilli. Ognuno ha qualcosa da dire. E con i Lunatici, tutto è possibile. Assembramento radiofonico notturno. Tanto, almeno con la fantasia, nonostante il covid e il coprifuoco, via etere, si può. Potere della radio.