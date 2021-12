ALBERTO DANDOLO SCATENATO SUL TRIANGOLO SORGE-BELLI-DURAN AL GRANDE FRATELLO: “UNA STORIA MERAVIGLIOSA. SUBLIME. AVVINCENTE. TUTTI A CHIEDERSI SE SIA VERA O FALSA SENZA CAPIRE CHE…” – E POI CHIEDE UN SEQUEL: “METTETE DENTRO LA CASA COME CONCORRENTE LA DURAN CHE POI FARÀ INNAMORARE SOLEIL E FARANNO ESULTARE LE CARNI NELLA LOVE BOAT COMPLICI FIUMI DI CHAMPAGNE. UNA COSA COSÌ...”

Dal profilo Instagram di Alberto Dandolo

Caro Grande Fratello,

belli sorge duran

oggi verso nello sconforto più totale per la fine della storia Sorge Belli Duran. Meravigliosa. Sublime. Avvincente.

Tutti a chiedersi se sia vera o falsa senza capire che la televisione apre, proprio perché realtà filtrata dal mezzo, un nuovo mondo di verita'.

soleil sorge 2

La realtà televisiva e la realtà della vita fuori dalla tv sono indipendenti seppur comunicanti. E quindi non sovrapponibili. Ciò detto, non lasciarmi orfano della sublime storia. Dalle un seguito. Tipo buttare dentro la casa come concorrente la Duran che poi farà innamorare Soleil e faranno esultare le carni nella love boat complici fiumi di champagne... una cosa così.... Tuo telespettore. Alberto @gfvipvideo

