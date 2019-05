ALDO GRASSO LEGGE L’ARTICOLO DI LUIGI MANCONI SUI PROFESSIONISTI DELL’ANTICONFORMISMO E INFIOCINA LA MOGLIE DI MANCONI, BIANCA BERLINGUER: “LEI E MAURO CORONA FINGONO DI BISTICCIARE SOLO PER FAVORIRE L'AUDIENCE. CORONA APPARTIENE ALLA SCHIERA DEGLI ANTICONFORMISTI A RIMBORSO SPESE, PAGATI PER ALZARE GLI ASCOLTI DI “CARTABIANCA” - IL DISSENSO DIVENTA COMPIACIMENTO DI SÉ E DELLA PROPRIA SCONVENIENZA”

Aldo Grasso per “il Corriere della sera”

Credo di aver capito qualcosa di più sul ruolo che Mauro Corona gioca all' interno di #cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, detta Bianchina (Rai3, martedì). Se ho capito qualcosa di più, come credo, lo devo a un articolo di Luigi Manconi. Mauro Corona - qui si parla del personaggio, non della persona - appartiene alla schiera degli anticonformisti a rimborso spese, pagati per alzare gli ascolti.

Lui e la Berlinguer fingono di bisticciare solo per favorire l'audience. È un innocuo bastiancontrario (la sua battaglia per il ripristino delle guardie forestali è del tutto inoffensiva). La sua trasgressione esprime solo un antico e solido conformismo. Le sue affermazioni, in apparenza tanto oltraggiose, corrispondono, in realtà, a un umore sempre presente nell' animo umano e a una pulsione oscura e profonda che, una volta emersa, si scopre di condividere con molti altri.

Così «spararla grossa» diventa una virtù agonistica che riempie i canali della comunicazione e li gonfia, che invade il linguaggio domestico e quello pubblico, che travolge gli argini come una esondazione lutulenta, diffondendo ovunque le immagini, i gesti e le parole di un nuovo Conformismo della Devianza Deluxe. Se uso parole difficili, e me ne scuso, è solo perché ho preso a prestito la preziosa analisi di Manconi.

Per esempio, quando Corona dice «sono stufo di stupidaggini», facendo sobbalzare la Berlinguer, si capisce benissimo che è colto dalla sindrome del bastiancontrario, un' aura eroicistica, con tonalità epiche, che richiama categorie o formule come «schiena dritta» e «forza», «posizione scomoda» e «intransigenza». Il dissenso diventa, in tal modo, manierismo, compiacimento di sé e della propria sconvenienza (vera o presunta che sia) e finisce fatalmente col mimare i tratti e le movenze, i tic e le ossessioni del suo negativo (il conformista), scambiandosi i ruoli con esso.

