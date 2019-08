5 ago 2019 19:18

ALESSANDRO CATTELAN AL DOPOFESTIVAL? – USCITO DALLA PORTA PER LA CONDUZIONE DI SANREMO, IL VOLTO DI SKY RIENTRA DALLA FINESTRA – FABRIZIO SALINI LO AVREBBE INCONTRATO NEI GIORNI SCORSI PER CONVINCERLO A SBARCARE ALLA RAI: TRA LE PROPOSTE UN IMPEGNO SU RAIPLAY COME QUELLO DI FIORELLO E IL DOPOFESTIVAL. CE LA FARÀ?