ALESSIA MARCUZZI SBARCA IN RAI: ECCO SU QUALE RETE E COSA FARÀ

Lo scorso 9 marzo Dagospia anticipava l'esistenza di una trattativa segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, potente manager di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha lasciato Mediaset dopo 25 anni ed è sempre più vicina all'azienda di Viale Mazzini. Direzione Rai2.

Stando alle nostre fonti, salvo colpi di scena, la Marcuzzi dovrebbe sbarcare sulla seconda rete del servizio pubblico con un nuovo programma in onda da novembre in prima serata. Un nuovo titolo di cinque/sei puntate prodotto da Endemol Shine. Trattativa in dirittura d'arrivo.

LA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI2 VA ELISA ISOARDI

Sempre Dagospia nelle scorse settimane aveva annunciato il ritorno in Rai di Elisa Isoardi, la conduttrice, dopo la chiusura per bassi ascolti de La Prova del Cuoco, aveva partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e L'Isola dei Famosi.

Cosa farà? Per l'ex compagna di Matteo Salvini sarebbe previsto un nuovo programma su Rai2 la domenica pomeriggio, in una fascia complicata contro Mara Venier e Maria De Filippi. Una nuova trasmissione senza studio, on the road, in onda dopo Il Provinciale con Federico Quaranta.

IL PORNOATTORE MAX FELICITAS VERSO IL GRANDE FRATELLO VIP

Si chiama Max Felicitas (Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l'erede di Rocco Siffredi. Il pornoattore friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5.

NELL'ESTATE DI CATERINA BALIVO UNA SECONDA SERATA SU RAI2

Caterina Balivo condurrà "Chi vuole sposare mia mamma?", un dating show prodotto dalla Blu Yazmine di Ilaria Dallatana. Un programma in onda su Tv8, rete in chiaro del gruppo Sky.

La conduttrice di Aversa otterrà uno spazio anche sulla tv pubblica, una trasmissione che figurerà nel palinsesto estivo. Si tratta di una seconda serata in onda da fine luglio su Rai2.

MILLY CARLUCCI "CORTEGGIA" NANCY BRILLI

Che ci facevano Milly Carlucci e il marito Angelo Donati al teatro Parioli qualche sera fa? La coppia ha assistito alla pièce teatrale "Manola" con Nancy Brilli e Chiara Noschese. Per la conduttrice una missione professionale: convincere la Brilli in camerino a partecipare come concorrente alla prossima edizione di Ballando con le Stelle

ECCO PERCHE' VIRGINIA RAFFAELE NON SI PERDE UNA PUNTATA DI DON MATTEO

Come mai Virginia Raffaele non si è persa nemmeno una puntata di Don Matteo 13? Tutto merito del cast, in particolare della presenza nella serie di Thomas Santu. Il suo personaggio nella fiction era impegnato a flirtare con Maria Chiara Giannetta ma nella vita ha una relazione con la bravissima showgirl.

ZELENSKY SERVITORE DEL POPOLO

LA SERIE DI ZELENSKY SU LA7 FINISCE IN SOFFITTA?

"Servant of the People" era sbarcata su La7 tra le polemiche. La serie tv del presidente ucraino Zelensky in chiaro ha ottenuto bassi ascolti, stando alle nostre fonti l'emittente di Urbano Cairo avrebbe acquistato tutte e tre le stagioni ma dopo la messa in onda della prima è arrivato lo stop. Si aspetterà uno spazio estivo o finirà definitivamente in soffitta?

L'ASCESA DI FLAVIO MONTRUCCHIO

L'ex gieffino Flavio Montrucchio da qualche tempo è un volto del gruppo Discovery. Negli ultimi mesi le sue quotazioni sarebbero, a sorpresa, in forte rialzo. Chi punta con forza su di lui e perché? C'è chi accenna a un suo passaggio in Rai in questa o nella prossima stagione. Manovre in corso.

BATTITI LIVE TORNA SU ITALIA 1 DAL 5 LUGLIO

Per Italia 1 estate è sinonimo di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", il programma condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Maria Sole Pollio. L'evento in tour nelle città pugliesi avrà cinque puntate, la data di partenza la sveliamo noi: martedì 5 luglio.

CAROLINA DI DOMENICO PASSA A FRIENDS&PARTNERS

All'Eurovision 2022 ha convinto tutti parlando correttamente, con una buona presenza scenica e senza scalpitare. Stiamo parlando di Carolina Di Domenico, ex volto di Mtv, che ha deciso di affidarsi all'agenzia di Salzano Friends&Partners per ottenere nuovi spazi sul piccolo schermo.

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Molti lettori e addetti ai lavori hanno notato una presenza massiccia di Pierluigi Diaco sul Corriere della Sera. Addirittura un articolo ad hoc per lanciare i casting della sua nuova imperdibile trasmissione. Una grande e immensa stima di Luciano Fontana?

INDOVINELLI

1) Lui è un conduttore di Rai2, lei una senatrice della Lega. Tra i due tanti incontri segreti per dar sfogo alle proprie passioni. Sono stati visti insieme a Roma proprio nei giorni scorsi. Chi sono?

2) Avvisate la nota conduttrice che il suo braccio destro ha deciso di pensare al proprio futuro. Si è proposto al suo nemico, inutilmente pare. Di chi stiamo parlando?

3) A Milano gira voce che il comunicatore avrebbe ottenuto una poltrona di peso (e uno stipendio importante) grazie alla sua solida amicizia con una donna "impegnata" in un quotidiano italiano. Chi sono?

