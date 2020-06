ALFONSINA BIRICHINA: SU INSTAGRAM SMENTISCE DI PRENDERSI LA DOMENICA POMERIGGIO (E IL ''GF NIP'') DELLA D'URSO, MENTRE SUL SITO DI CUI È DOMINUS INDISCUSSO SI CONFERMA PER FILO E PER SEGNO L'ANTICIPAZIONE DI DAVIDE MAGGIO: ''SIGNORINI È LA STELLA DI PUNTA DI MEDIASET, AVRÀ LA DOMENICA POMERIGGIO, E NON È DETTO CHE BARBARA D'URSO AVRÀ ANCORA IL SUO ''LIVE'' SERALE''

Ivan Rota per ''Novella 2000''

gf vip signorini wanda nara

Dopo le voci sul fatto che Barbara D'Urso avrebbe avuto meno spazio per la sua Domenica Live e ci sarebbe stato Alfonso Signorini nel pomeriggio della domenica, c'è stata una pronta smentita. Ora però il portale 361 Magazine dice che il programma di Signorini non andrà in onda prima della D'Urso, ma al posto della stessa Barbarella.

ALFONSO SIGNORINI, LA STELLA DI PUNTA MEDIASET

Carmen Pugliese per www.361magazine.com

Il palinsesto di Canale 5 ruota tutto attorno al direttore di ‘Chi’

BARBARA DURSO E ALFONSO SIGNORINI

Alfonso Signorini fa asso piglia tutto!. I rumors lo vogliono protagonista assoluto del palinsesto Mediaset. A quanto pare non sarebbe suo solo il Grande Fratello Vip. Sarà suo anche il GF Nip e la domenica di Canale 5. Mediaset punta all’infotainment, a quel mix di informazione e intrattenimento che in questi giorni (e in passato!) è mancato alla rete. E con una stella di punta come il direttore di ‘Chi’ sarà possibile conciliare emozioni e cultura, alto e pop, pianti e risate. Proprio come è accaduto con la scorsa edizione del GF Vip saranno le storie le vere protagoniste. Al centro del racconto le vite delle persone, spesso offuscate dal loro personaggio.

Se a settembre è ormai certo che inizierà il GF, in cui il conduttore sarà affiancato da Pupo, la data di inizio dello spazio della domenica potrebbe essere ottobre, e a questo punto non si chiamerebbe più “Domenica Live”. E si scontrerà con un’amica storica, con la “Domenica In” di Mara Venier.

BARBARA DURSO E ALFONSO SIGNORINI

A Barbara D’Urso, quindi, resterebbero “Pomeriggio 5” e, forse “Live Non è La D’Urso”. Anche se la conduttrice continua a ripetere che la sua edizione del GF Nip si farà…

pupo alfonso signorini wanda nara ALFONSO SIGNORINI GRANDE FRATELLO barbara d urso e alfonso signorini 2

barbara d urso e alfonso signorini 1 BARBARA DURSO E ALFONSO SIGNORINI alfonso signorini mangia il prosciutto in trasmissione