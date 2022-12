27 dic 2022 15:45

ALLELUJA, È ARRIVATA LA BEFANA PER IL MONDO DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA - ERA ATTESO DA ANNI L’ACCORDO TRA LA SIAE E LA RAI PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI AGLI ARTISTI E ALLE CASE EDITRICI PER L'UTILIZZO DEI REPERTORI SIAE (MUSICA, CINEMA, OPERE DRAMMATICHE E DI INTRATTENIMENTO, LIRICHE, LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE) SU TUTTI I CANALI E LE PIATTAFORME RAI – UN “ACCORDO STORICO” PER IL PORTAFOGLI DEGLI AUTORI, PARTORITO DAL PRESIDENTE DELLA SIAE SALVO NASTASI E DA CARLO FUORTES…