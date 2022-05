ALLONTANATE I PUPI, IL 17 MAGGIO ESCE L’AUTOBIOGRAFIA DI MALENA! - BARBARA COSTA: “CHI E’ IL GIORNALISTA, SPOSATO, CHE, DOPO ESSERE STATO A LETTO CON MALENA ED ESSERE STATO ANALMENTE SVERGINATO (“COL IL DILDO FUCSIA”), HA ACCUSATO CRISI ESISTENZIALI E ESAURIMENTO NERVOSO, CON PATETICHE SCUSE PER MOLLARLA, PERCHÉ IL SUO EGO DA MASCHIO ALFA, CON MALENA, NON CE LA FACEVA?”

malena pura cover

Barbara Costa per Dagospia

Uccelli d’Italia e di Puglia, fate attenzione! Tra pochi giorni tutti lo sapranno!!! Sapranno cosa avete fatto – e soprattutto non fatto – a letto con Malena!!! Malena di voi ogni cosa scrive e svela in "Pura. Il Sesso Come Liberazione", la sua autobiografia, e uccelli, ci siete tutti, italiani e no, famosi e no, di colleghi pornostar e no. Che c’è, ora non vi ricordate?!? Ehi, dico a voi, uccelli vip, “attori, calciatori, cantanti, piloti”: che avete combinato con Malena? “La prima volta hanno fallito, tutti, senza distinzione”.

malena 1 (2)

Non vi siete alzati, niente, calma piatta! Davanti a una femmina calda come Malena… giù, esanimi, svenuti!!! Malena, che è gran donna, non fa nomi (accidenti) e comunque miei cari uccelli non faticherete a riconoscervi: siete raccontati nei minimi dettagli… E voi, uccelli di Gioia del Colle e dintorni, che avete avuto il privilegio unico di estasiarvi tra le gambe e non solo della splendida Milena futura Malena: i vostri nomi sono riportati, e spero per voi mutati, e fin dal primo, Domenico, fidanzato della 15enne Malena e sua prima volta in fellatio (riuscita alla perfezione) e sesso penetrativo (un male cane, che ha tenuto la piccola Milena lontana dal riprovarci un anno).

malena (1)

Ma se il primo uomo di ogni donna non è chi le spezza l’imene bensì chi per primo la fa godere, allora il primo uomo di Malena è stato Erasmo, liceale maturando e tra loro è godimento fino a che lui la molla per farsi i fatti suoi all’università.

Così la futura Malena si fidanza in casa con Cesare, 8 anni più grande di lei, ma pure uno che ha un uccello sopra la media e che lo impiega in fellatio poi pecorina poi missionario: solo così, sempre così, Cesare non concepisce altro, zero dita né lingua in vagina, o “roba strana come l’anale”, né attivo né passivo, sicché… ditemi come un uccello retrogrado simile poteva soddisfare le arsure di Milena non ancora Malena!

malena 5

E infatti lei lo cornifica e per 2 anni filati, in macchina, sotto un cavalcavia di Bari, e con il ritornato Erasmo (“gli montavo addosso come una furia, prendevo il suo membro dentro di me, mi muovevo su e giù a ritmo frenetico… furono rapporti di passione e sudore, tanto sudore, a rivoli…).

malena instagram

Lo ammetto: m’ha sorpreso leggere che Malena prima di divenire Malena poco o nulla sapesse di uccelli porno. Dopo aver assistito a un’ospitata di Rocco Siffredi in una discoteca pugliese scortata da Donato (uomo proprietario di un uccello con cui Milena cresce e comprende che in una coppia non sempre conta la monogamia, e che si può esser felici e tanto se si è in accordo a far entrare nel letto un altro uccello, ma pure un’altra p*ssera, e meglio se si fa scambismo, in club dove Malena apprende ogni realtà sadomaso, perché, potete crederci o no, ma la futura diva del porno a più di 25 anni non aveva mai sentito parlare di glory-hole né delle gioie che di uccelli anonimi infilati in questi buchi pubblici puoi dare e avere…) dicevo la futura Malena ancora Milena che vende case a Gioia del Colle, una sera di 5 anni fa manda una mail a Siffredi con allegato video di presentazione, e dopo pochi mesi la sua vita si capovolge!

rocco e malena su e giu' per l'italia

Gira "Sex Analyst#2", il suo primo porno, e diventa Malena la pornostar. Diventa una pop pornostar e incontra altri uccelli, diversi, e nel porno hanno i nomi di Siffredi (“stare nelle mani di Rocco è qualcosa di impossibile da descrivere. Basta una semplice carezza per scatenargli una erezione impressionante… dopo ore di set lui è fresco e pieno di energia, io completamente distrutta!”), Manuel Ferrara (“Manuel non è solo un attore, lui è la quintessenza del maschio: appena le sue mani trovano il mio sesso, inizio a squirtare al solo tocco…”) di Nacho Vidal e di tutti i porno attori con cui porna e pornerà.

malena 2

OK, ma: chi sei tu, uccello Pasquale giornalista, e sposato, che, dopo essere stato a letto con Malena, e, te lo concedo, tutt’altro che esserti ammosciato, e dopo essere stato analmente sverginato (“col mio amato dildo fucsia”), hai accusato crisi esistenziali e esaurimento nervoso, nient’altro che patetiche scuse per mollarla, perché non il tuo uccello, ma il tuo ego da maschio alfa, con Malena, non ce la faceva???

In questo io e Malena siamo uguali: siamo figlie modello, mai data la più stupida preoccupazione, o noia, mai rubato, brigato, o fumato, drinkato, sniffato, calato droghe, e però viviamo e specie il sesso come ci pare e piace, senza regole che non siano le nostre. Malena di porno ne fa, io ne scrivo, e ne siamo orgogliose e fiere: paghiamo le tasse sul nostro lavoro e i nostri soldi – e lei ne fa ben più di me – “non arrivano grazie a raccomandazioni, favori o scorciatoie”. Noi non iniziamo a vivere appena uscite “dall’ufficio, dall’azienda, o dalla fabbrica: il lavoro è vita, è già vita, non una pausa forzata e sgradevole da una felicità che sta altrove”.

malena lato b (2)

Siamo PURE e pulite all’opposto della maggioranza silenziosa che ci sta intorno. Capisco che ciò possa rodere e a molti, ma nessuno ha il diritto di romperci i c*glioni. Nessuno!!! Le nostre scelte non vi riguardano. La nostra sudata e meritata libertà non si tocca. E io e Malena siamo uguali pure nello sc*parci gli uomini sposati! Ci dà (e ci fa) più gusto. E tuttavia… dai, Milè, un’ora continua con un uccello in bocca, e non su un set ma nel privato, anche no. E nemmeno di cunnilingus. Mi si irrita la p*ssera.

"Pura. Il Sesso Come Liberazione" (Mondadori), dal 17 maggio.

