ALMENO LORO SAPRANNO RECITARE? – SUL SET DI "BEAUTIFUL" SARANNO UTILIZZATE BAMBOLE GONFIABILI COME CONTROFIGURE? L’IDEA DEL CAPO-AUTORE DELLA SOAP BRADLEY BELL PER RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DI CONTAGIO – I MANICHINI DI GOMMA, CHE GIÀ SONO STATE USATI IN PASSATO NELLA SOAP COME CONTROFIGURE, SUBENTRERANNO SOLO NELLE SCENE PIÙ INTIME E…

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

bambole gonfiabili controfigure in beautiful 3

Dei trentatré anni di messa in onda, Beautiful ha regalato ai suoi telespettatori tante trame bizzarre: alcuni personaggi sono persino “risorti” dall’oltretomba, nonostante lo struggente funerale celebrato a bara aperta e con il corpo dello “scomparso” in bella vista.

Forse non vi stupirete allora nello scoprire quale potrebbe essere lo stratagemma per non rinunciare alla scene di passione, attualmente proibite per far fronte all’emergenza Coronavirus.

bambole gonfiabili controfigure in beautiful

Nonostante il riadattamento dei copioni alle esigenze del momento, il capo-autore Bradley Bell, tornato ieri sul set, sta infatti pensando di avvalersi – udite udite – di “pratiche” bambole gonfiabili per non “sacrificare” gli attimi di puro erotismo! L’apoteosi dell’assurdo!

beautiful ridge e brooke

A svelare l’arcano è stato lo stesso Bradley Bell, attraverso un’intervista riportata anche da Forbes. Nello specifico, il capo sceneggiatore della soap a stelle e strisce ha spiegato che, in questa prima fase caratterizzata dal distanziamento sociale, ha intenzione di girare le scene di sessO utilizzando sia “realistiche” bambole gonfiabili (opportunamente agghindate), sia alcune comparse d’eccezione, ossia i coniugi degli attori protagonisti (a patto che siano risultati negativi ai test sul Covid-19).

“Abbiamo alcune bambole realistiche che sono state parcheggiate qui negli ultimi 15 anni, che abbiamo usato per varie altre storie – (come) quando le persone erano presunte morte ” - ha affermato Bell. “Stiamo rispolverando le bambole: con un trucco adeguato e varie parrucche, saranno presenti nelle scene d’amore“.

bambole gonfiabili controfigure in beautiful 1

Di conseguenza, le storie ambientate alla Forrester Creations non rinunceranno ai momenti di passione, visto che i “coniugi-controfigure” potranno toccare gli attori o le attrici con cui fanno coppia fissa, mentre i manichini di gomma subentreranno soltanto in caso di “scene più intime”.

bradley bell – beautiful

Una decisione che farà sì che nemmeno i baci vengano tagliati: ciascuna attore eseguirà infatti la simulazione di un bacio autonomamente e a pochi centimetri dalla telecamera. Il lavoro del montaggio creerà la magia e farà sembrare i personaggi “naso a naso” e in preda alla completa passione.

bradley bell sul set di beautiful

Il piano produttivo di The Bold And The Beautiful andrà effettivamente in porto? Ad ora, l’ipotesi ha generato lo stupore degli internauti sui social, che hanno espresso in maniera ironica il loro “disappunto”.

bambole gonfiabili controfigure in beautiful 2