ALMENO METTETEVI D’ACCORDO - FLAVIO BRIATORE, PRIMA SMENTISCE ELISABETTA GREGORACI (CHE AVEVA SPIFFERATO AL "GF VIP" DI COME IL "BULLONAIRE" VOLESSE TORNARE INSIEME A LEI) POI RITRATTA E CONFERMA: “È VERO, VOLEVO RISPOSARLA. DURANTE IL LOCKDOWN VISTO CHE NESSUNO DI VOI DUE ERA IMPEGNATO E CHE CI VOLEVAMO ANCORA BENE, PER IL BENE DI NATHAN AVEVO PRESO IN CONSIDERAZIONE L’IDEA DI TORNARE INSIEME MA POI…”

Al Grande Fratello Vip è stata la serata di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5 c’è stato infatti un colpo di scena: l’imprenditore non è entrato nella casa più spiata d’Italia per chiarirsi con l’ex moglie, come si era vociferato; bensì, ha deciso di affidare le sue confidenze al conduttore Alfonso Signorini, raccontandogli la sua versione dei fatti e facendo marcia indietro rispetto alla smentita che solo mercoledì era uscita su Chi. Briatore aveva infatti preso le distanze sulla proposta di un secondo matrimonio di cui aveva parlato la Gregoraci nella casa del Gf Vip, sostenendo che fosse tutto falso.

Una smentita che ha fatto rimanere molto male la diretta interessata: “Io ho detto la verità e ci sono i testimoni, parenti e amici. Mi spiace davvero dica questo, se adesso dice così perché non vuol far vedere questa sua parte tenera mi spiace”, ha detto quando Signorini le ha mostrato l’articolo con le parole dell’imprenditore.

Ma non è tutto. A sorpresa è arrivata poi la rivelazione del conduttore: “Ho sentito Flavio questa mattina – ha detto Signorni- e mi ha confidato che è tutto vero, durante il lockdown visto che nessuno di voi due era impegnato e che vi volete ancora bene, per il bene di Natan avevate preso in considerazione l’idea di tornare insieme e risposarvi, ma era buttata così. Però poi ha precisato di essere d’accordo con Elisabetta che ci vogliamo bene, ma non possiamo più tornare insieme“.

E poi ha chiesto a Elisabetta Gregoraci se voglia tornare insieme a Briatore: “Ci sono stati degli errori che potrebbero tornare -ha risposto lei -. Io ero troppo giovane ho sottovalutato tutta la situazione, avevo 24 anni, ho saltato tutta una parte di età che non ho fatto. Quando stai con un uomo così devi accettare determinate cose, ma io ho il bisogno di leggerezza, di un aperitivo con le amiche. Lui non ce la farebbe a darmi spazio, è un po’ possessivo. Poi tante cose belle sono accadute”.