15 mag 2019 20:12

ALT! OGGI SALINI HA INCONTRATO IN GRAN SEGRETO FABIO FAZIO, A MILANO - OGGI IN MOLTI SI ERANO CHIESTI CHE FINE AVESSE FATTO L'AD RAI, NON VEDENDOLO COME DI CONSUETO AL SETTIMO PIANO DI VIALE MAZZINI - VENERDÌ (NON DOMANI COME SCRITTO DALLA FNSI) IL CDA STRAORDINARIO CHIESTO DAI CONSIGLIERI DI PD E M5S IN BARBA AI LEGHISTI. COSA SARÀ SUL TAVOLO OLTRE AL CASO FAZIO?