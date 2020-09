ALT! URSULA ANDRESS, CON IL COLTELLO TRA I DENTI, SCRIVE A DAGOSPIA: “CONOSCO DA MOLTI ANNI ALBERTO TARALLO E CONOSCEVO ANCHE IL SUO COMPAGNO DI UNA VITA, TEO LOSITO: UNA COPPIA ESEMPLARE. HO FREQUENTATO ASSIDUAMENTE LA LORO CASA. DURANTE QUELLE SERATE HO AVUTO MODO DI CONOSCERE ANCHE MORRA E ADUA DEL VESCO CHE MI SEMBRAVANO COMPLETAMENTE A LORO AGIO IN QUELLA SITUAZIONE. TROVO RIPUGNANTE CHE PENSANDO DI RESTARE SULLA CRESTA DELL'ONDA, CERTI PERSONAGGI INVENTINO STORIE ASSURDE COME QUELLE DI UNA SETTA DEDITA A LUCIFERO E ALTRO ANCORA…”

Lettera di Ursula Andress a Dagospia

Da tempo non rilascio interviste e non mi espongo pubblicamente ma questa volta sento che devo parlare. Voglio parlare di un amico, un gentiluomo. Conosco da molti anni il signor Alberto Tarallo e conoscevo anche il suo compagno di una vita, Teodosio Losito: una coppia esemplare. Ho frequentato assiduamente la loro casa.

La prassi era una buona cena e poi tutti insieme a guardare un film. Durante quelle serate ho avuto modo di conoscere anche Morra e la Del Vesco che, insieme ad altri, mi sembravano completamente a loro agio in quella situazione. Trovo ripugnante che pensando di restare sulla cresta dell'onda, certi personaggi inventino storie assurde come quelle di una setta dedita a Lucifero e altro ancora.

alberto tarallo con ursula andress all easy going 1977 foto marcellino radogna

E' ignobile che certe trasmissioni possano infangare la reputazione di una persona come Tarallo solo per ragioni di audience, ma sono sicura, anzi so per certo, che i fatti gli daranno ragione.

