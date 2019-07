ALTRO CHE FACEAPP! COME SAREBBERO OGGI LE STAR DI HOLLYWOOD SENZA RITOCCHINI? GUARDATE QUESTE IMMAGINI IMPIETOSE – IL CHIRURGO ESTETICO JULIAN DE SILVA HA MAPPATO I VOLTI DI GRANDI ATTRICI E CANTANTI INVECCHIANDOLI “AL NATURALE”, COME SE FOSSERO PERSONE NORMALI

DAGONEWS

jennifer lopez oggi jennifer lopez oggi se fosse una donna normale

Jennifer Lopez, apparentemente senza età, non ha fatto in tempo a compiere 50 anni che un chirurgo estetico britannico le ha rovinato la festa: Julian De Silva si è messo ad analizzare le fotografie delle star di Hollywood dal 1999 ad oggi e grazie a un software di mappatura – le ha invecchiate “al naturale”, mostrando il loro aspetto se fossero invecchiate come donne normali. Per la J-Lo reale, secondo Julian De Silva, il tempo si è fermato a vent’anni fa. Secondo il chirurgo già a 26 anni la cantante dimostrava 4 anni in meno, poi a 40 aveva l’aspetto di una 29enne. “È come se fosse invecchiata 3 anni in una decade. La sua faccia non ha segni del passaggio del tempo”.

jennifer aniston oggi se fosse una donna normale jennifer aniston oggi

Ritocchini, creme, diete ad hoc: i fattori che influiscono sul buon invecchiamento delle ricchissime star di Hollywood e dintorni sono tanti. Ma il caso Jennifer Lopez è clamoroso. Silva ha utilizzato il software anche per Jennifer Aniston, che pur sembrando più giovane, ha l’aspetto di una 39enne Lo stesso vale più o meno anche per Nicole Kidman, Renee Zellweger e Tess Daley, ma nessuna ha i risultati di Jennifer Lopez. Perché? Secondo Julian De Silva “ogni donna si chiede qual è il suo segreto. Certamente il suo stile di vita ha fatto la differenza. Non consuma alcol né caffè, non ha mai fumato, protegge la sua pelle dal sole, va ogni giorno da un personal trainer e si fa sempre almeno 7 ore di sonno”.

catherine zeta jones oggi catherine zeta jones oggi se fosse una donna normale nicole kidman oggi nicole kidman oggi se fosse una donna normale tess daley tess daly oggi se fosse una donna normale renee zellweger oggi se fosse una donna normale renee zellweger oggi