L’ombra di un tradimento su una storia d’amore che sembrava procedere a gonfie vele. Il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo è entrato improvvisamente in crisi. Fino a poche ore fa la coppia si mostrava sorridente su Stories con 'lenticchio' che aveva sottolineato che la relazione con la schermitrice procedeva per il meglio.

Il personal trainer aveva manifestato soltanto una certa preoccupazione per una persona che 'spiava' le sue Stories e quelle della fidanzata e che stava cercando di minare il loro rapporto. Nella tarda serata la svolta dopo che la salernitana aveva cancellato una foto dal profilo Instagram con tanto di dedica per Chiofalo.

Un gesto che non è passato inosservato ai numerosi follower della Fiordelisi che, via Stories, ha spiegato di aver scoperto il tradimento del fidanzato. “Non c’entrano ex in cerca di visibilità ma soltanto una ragazza con la quale si è frequentato fino a due mesi” - ha riferito la ventunenne tra le lacrime. Sulla questione si è espresso anche il romano attraverso il profilo social: “Sto male, vi dirò tutto quando starò meglio”. Antonella Fiordelisi:

'Non c'entrano ex in cerca di visibilità' La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo era decollata definitivamente in primavera. Il feeling tra i due era sbocciato in un momento particolarmente delicato per 'lenticchio' sottoposto ad un delicato intervento per l’asportazione di un tumore al cervello. In realtà il romano e la schermitrice si erano conosciuti nell’estate del 2017 nel corso dell’esperienza a Temptation Island. Nella circostanza il personal trainer aveva partecipato al programma con la fidanzata Selvaggia Roma mentre la ventunenne come tentatrice.

Tornato single Francesco si è avvicinato sempre più alla Fiordelisi fino ad ufficializzare la loro relazione. Da quel momento i due giovani sono diventati inseparabili con il ventinovenne che ha iniziato a fare la spola tra la Capitale e Salerno fino alle presentazioni in famiglia. La coppia era stata anche in lizza per la seconda edizione di Temptation Island Vip.

Nelle ultime ore il fulmine a ciel sereno con Antonella Fiordelisi che ha annunciato, attraverso una serie di Stories, di aver scoperto il tradimento di Francesco. In lacrime e visibilmente scossa la salernitana ha faticato a raccontare quanto accaduto nelle ultime ore. “Ho cancellato la foto perché questa sera sono venuta a sapere delle cose oscene, bruttissime”. La schermitrice ha spiegato che il fidanzato si vedeva con un’altra ragazza mentre lei era a Salerno. “Non me lo sarei mai aspettato da lui, gli ho dato anima, corpo e l’ho fatto entrare nella mia famiglia”. Con la voce rotta dal pianto la Fiordelisi ha preferito chiudere la Stories. “Non ce la faccio più”.

Subito dopo ha pubblicato un post nel quale precisava che nella vicenda non era coinvolta nessuna ex in cerca di visibilità. Da parte sua Chiofalo si è limitato a pubblicare una Stories in cui affermava di essere distrutto: “Sto malissimo, è una situazione delicatissima. Vi dirò tutto quando starò meglio”.

FRANCESCO CHIOFALO HA TRADITO ANTONELLA FIORDELISI CON AURORA CIORBA?

Lei si chiama Aurora Ciorba e già durante l’operazione al cervello di Francesco Chiofalo, si era evidenziato potesse essere la sua fidanzata. Ecco cosa scriveva FanPage all’epoca: “Il suo migliore amico, Alessio, che lo conosce da sempre ed è stato con lui fino a un attimo prima dell’intervento. “Non era spaventato, non lo spaventa nulla. Era preoccupato”, ammette.

Come lo erano tutti, ad iniziare dalla ragazza Aurora Ciorba visibilmente provata. Un nome ancora mai spuntato o ufficializzato, ma che la stessa Selvaggia Roma, ex fidanzata di Chiofalo, aveva cacciato in modo silente nel dicembre del 2017, quando rispose a chi le chiedeva di tornare con Lenticchio: “Secondo me è con Aurora Ciorba e ne sono contenta”. Ed ecco cosa ha scritto in queste ore, proprio Aurora. “A marzo ho deciso di andarmene via da casa sua e tornare a casa mia, di riprendere in mano la mia vita, le mie amicizie, la mia famiglia.

Francesco ufficializzò subito poco dopo che si stava vedendo con Antonella. La cosa mi fece rimanere un po’ perplessa perché io non ero a conoscenza di nulla. Da li a poco pubblicarono video, foto, storie, di loro, ma io in tutto ciò ero comunque contenta per lui. Ero contenta se anche lui era andato avanti se si stava facendo una vita. Ma purtroppo non è stato così. Francesco nonostante stesse con lei, mi contattava dicendomi che voleva stare con me. Mi diceva che la donna della sua vita ero io. Mi pregava di tornare a casa da lui”.