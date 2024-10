UN ALTRO VOLTO DELLA TELE-MELONI CHE TORNA A CASA CON LO SHARE NEL SACCO – L’INSOSTENIBILE “SE MI LASCI NON VALE” DI LUCA BARBARESCHI CHIUDE IN ANTICIPO DOPO AVER COLLEZIONATO UNA SERIE DI FLOP NELLA PRIMA SERATA DI RAI2 - DOPO L’ESORDIO CHE AVEVA PORTATO RAI2 ALL’1,8%, A NULLA È SERVITO LO SPOSTAMENTO AL MARTEDÌ: LA SECONDA PUNTATA AVEVA RACIMOLATO L’1.96% - UNA DÉBÂCLE, DOPO QUELLA FIRMATA DA MONTELEONE, CHE NON POTEVA PASSARE INOSSERVATA: MARTEDÌ PROSSIMO SI CHIUDERÀ LA PRATICA ACCORPANDO GLI ULTIMI TRE APPUNTAMENTI MANCANTI…

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Se mi lasci non vale termina anzitempo la sua ‘corsa’. Il reality à la Temptation Island di Rai 2, condotto da Luca Barbareschi, saluterà con due settimane di anticipo.

Dopo il flop dell’esordio di lunedì 21 ottobre (1.8% di share), a nulla è servito lo spostamento al martedì: la seconda puntata ha registrato un risicato 2%, con appena 293.000 spettatori. Da qui la decisione, inevitabile, della Rai di accorpare i tre appuntamenti mancanti in un’unica serata, in programma martedì 5 novembre, archiviando così la pratica.

Se mi lasci non vale è il secondo flop in stagione di Rai 2 che va incontro alla chiusura anticipata: stasera sarà la volta de L’Altra Italia di Antonino Monteleone.

