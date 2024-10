7 ott 2024 08:27

AMA, MA CHE STAI A DI’? – AMADEUS DA FAZIO CONTINUA A DARE LA COLPA DEL SUO FLOP AGLI ANZIANI CHE NON TROVANO IL CANALE NOVE SUL TELECOMANDO: “LO SAPEVO CHE SAREBBE ANDATA COSÌ, CI VUOLE TEMPO. LE PERSONE MI FERMANO E MI DICONO CHE NON LO VEDONO, ALLORA GLI DICO COME FARE PER SINTONIZZARE LA TV. NON SI ABITUANO IN DUE SETTIMANE” – “LA GENTE CHE MI STA ATTACCANDO NON CAPISCE CHE CERTE SCELTE SONO ANCHE PERSONALI” (VA BENE, MA ALLORA NON DIRE CHE È COLPA DEI VECCHI RIMBAMBITI) - VIDEO