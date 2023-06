PIER SILVIO BERLUSCONI INFURIATO NON SOLO PER GLI ASCOLTI DELL’ISOLA MA ANCHE

Ivan Rota per Dagospia

Poker di donne a Sanremo : gira voce che ad accompagnare Amadeus al Festival sul palco del Teatro Ariston potrebbero essere quattro cantanti ovvero Annalisa, Elodie, Emma Marrone e Arisa.

Laura Freddi, ex del conduttore, ha scoperto in diretta ( ci crediamo?) a Oggi é un altro Giorno della separazione di Paole Bonolis e Sonia Bruganelli : “Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e questo credo che sia la cosa più importante. Mi dispiace, però sai? Conosco bene Paolo, ho iniziato a conoscere anche meglio Sonia negli ultimi anni. C’è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace.”

Tra Barbara d’Urso e la comunità LGBTQIA+ c’è un legame da molto tempo. E’ lei la protagonista del settimo giorno dedicato alla rassegna sul Pride Month 2023. Se da una parte è tacciata di condurre programmi “trash”, dall’altra è innegabile il suo impegno in difesa dei diritti della comunità rainbow.

Il motivo che ha infastidito Pier Silvio Berlusconi è la presenza di alcuni personaggi supertrash, come Marco Mazzoli e Paolo Noise con le loro battute hard. In pratica, ce l’ha con il casting…

Un forte temporale ha destabilizzato i naufraghi dell’ Isola dei Famosi tanto che Marco Mazzoli ha convinto Helena Prestes , che si era isolata, a rientrare nel gruppo. Gian Maria Sainato, colpito da un tronco in testa invocava un elicottero per abbandonare l’ Isola…

Mentre Alessandra “Jalisse” Drusian aveva un attacco di panico Cristina Scuccia se ne é fregata e ha continuato serena la sua prova vincendola. Sui social polemica, in molti contro l’ex suora tacciata di mancanza di sensibilità anche da Corinne Clery, che svenne in diretta anche lei per via di una difficile prova: ha detto che non é cosí buona come sembra.

Molto semplice la spiegazione del fatto che Luis Sal non faccia piú parte del podcast Muschio Selvaggio con Fedez. Ecco cosa ha detto Luis: “Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis. Non voglio più fare il podcast”. Fedez si allarga troppo…

Ha appena festeggiato l’ennesimo disco d’oro per “Vattene amore“, a trentatré anni dal Festival di Sanremo del 1990 cantata con Mietta e scritta da Pasquale Panella, ma le novità e le soddisfazioni per Amedeo Minghi non finiscono mai. Il Roma Music Festival, ideato dal produttore Andrea Montemurro, infatti, gli ha affidato la direzione artistica. “Ho accettato con entusiasmo perché attraverso il Roma Music Festival - ha dichiarato il Maestro Minghi - avrò il piacere di mettere la mia esperienza a sostegno delle nuove leve. Essere direttore artistico di un talent rappresenta una splendida occasione di crescita personale e artistica e un nuovo modo di vivere il mondo della musica a supporto di giovani artisti".

