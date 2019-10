AMADEUS EX MACHINA - ''I BIG DI SANREMO LI SCELGO IO''. IL PRESENTATORE CHIARISCE CHE LA COMMISSIONE MUSICALE SI OCCUPA DI SELEZIONARE I GIOVANI, MA PER I CANTANTI GIÀ DI SUCCESSO IL REGOLAMENTO DEL FESTIVAL PARLA DI ''INVITI'' DEL DIRETTORE ARTISTICO. CON LA PRESENZA SICURA NELLA SEZIONE GIOVANI DI TECLA INSOLIA, CHE HA VINTO L'EDIZIONE ''YOUNG'' DI QUEST'ANNO

"Devo chiarire un malinteso. La commissione musicale che presiedo e che è composta, oltre che da me, da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, è al lavoro sui Giovani e terminerà il suo lavoro con i Giovani. Sui Big, da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti”. Così Amadeus ha tenuto a precisare all’AdnKronos che la scelta finale sui ‘Big’ in gara al Festival sarà solo sua. Già da moltissimi anni, infatti, anche nel regolamento di Sanremo non si fa riferimento ad alcuna selezione dei ‘Big’ ma ad “inviti” rivolti agli artisti.

Intanto però, il settimanale Chi ha svelato i primi nomi femminili dati per certi in gara tra i Big: si tratta di Elodie, Bianca Atzei, Annalisa, Chiara Galiazzo e poi in duetto Dionne Warwick e Silvia Mezzanotte. Come presenza certa nella sezione Giovani ci sarà invece Tecla Insolia, la vincitrice dell’edizione 2019 di Sanremo Young che entra di diritto in gara al Festival, come aveva già annunciato nel dicembre scorso la Rai con la precedente direzione artistica guidata da Claudio Baglioni.

