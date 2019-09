AMADEUS EX MACHINA - "IL FESTIVAL DI SANREMO E' COME LA FINALE DEI MONDIALI, L'APICE DI UNA CARRIERA. SPERO VENGA MADONNA. PORTE APERTE PER FIORELLO E JOVANOTTI, SO CHE OGNI TANTO SI SENTONO IN SEGRETO….STO INIZIANDO IN QUESTI GIORNI AD ASCOLTARE LE PRIME CANZONI. LE MIE FANS PIU' SCATENATE? LE NONNE..." – IL SEGRETO DEL SUCCESSO DE “I LUNATICI”

Amadeus è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha rivelato: "L'emozione per il Festival? E' ancora presto. Siamo nella fase dell'entusiasmo e della curiosità. Sta iniziando la parte divertente, in cui incontri la discografia, ti presentano i progetti, senti le canzoni, cominci a parlare di super ospiti, inizi ad incontrare qualcuno, è la parte creativa, quella più bella. E sta iniziando in questi giorni. Iniziamo a ricevere delle canzoni, a pensare agli ospiti, ai super ospiti, da ora inizia la parte più divertente. E poi inizierà anche la parte legata ai giovani. Stanno iniziando ad arrivare le richieste, tra tutte le adesioni che arriveranno ne resteranno sessanta, poi venti, e alla fine saranno otto i cantanti giovani che porterò a Sanremo".

Ancora sul Festival: "Per me è l'apice di una carriera. Chi fa questo mestiere in Sanremo vive il momento più importante. Mi sto accorgendo ora con mano della potenza mediatica del Festival. Quando fai Sanremo è il massimo che possa accadere per chi fa questo mestiere. Questo non significa che se non lo fai la tua carriera non è importante, ma il Festival è come per un calciatore la finale dei mondiali".

Iniziano già a circolare le prime indiscrezioni: "Le leggo e ci sorrido. Non ho nulla contro le indiscrezioni. Una volta si tendeva a tenere qualsiasi cosa segreta e si pensava che le indiscrezioni disturbassero. Ma per me Sanremo è di tutti. Tutti dicono qualcosa del Festival, tutti possono giudicarlo, apprezzarlo o criticarlo. C'è un interesse talmente alto che è ovvio che girino indiscrezioni, consigli velati e cose del genere. Comunque se venisse Madonna a Sanremo sarei felice. Magari.

Fiorello e Jovanotti? Sono due fratelli, siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme dei periodi bellissimi negli anni '80. Rosario mi ha detto che vuole esserci, conosco talmente bene entrambi che sanno che c'è una porta aperta e quando avranno piacere di esserci possono venire tranquillamente. C'è una tale confidenza tra di noi che davvero la porta è aperta. So che ogni tanto Fiorello e Jovanotti si sentono in segreto, Lorenzo mi ha detto che Fiore lo chiama quasi tutti i giorni ma non ha voluto aggiungere altro. Qualsiasi cosa mi farà piacere".

Sul suo rapporto con i telespettatori: "E' bellissimo. Sono una persona che da tanti anni tutti i giorni entra nelle case degli italiani. Questo crea il fatto di essere uno di famiglia. E' la cosa più bella. Io poi sono come appaio. Anzi nel privato sono più timido e riservato. Sono diventato l'amico della porta accanto e questo l'ho verificato anche in maniera ironica".

Sul profilo instagram che Amadeus condivide con la moglie Giovanna: "Lo condividiamo perché io non so nemmeno postare le foto. Io non sono in grado, non sono social, mi incuriosisce, ma penso di esserci talmente tanto che se dovessi pensare di utilizzare i social per promuovermi mi sembrerebbe esagerato. Il profilo condiviso è per questo, non per gelosia. Anche perché le mie fans migliori sono le nonne".

