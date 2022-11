AMENDOLA-NERI E IL GIALLO DELLE FEDI – DOPO L’ADDIO L’ATTRICE PORTA ANCORA L’ANELLO A DIFFERENZA DEL SUO EX CLAUDIO AMENDOLA – NELLE FOTO DI “NUOVO” L’ATTRICE HA L'ARIA STANCA E NON SOLO PERCHÉ REDUCE DA UNA INTENSA SESSIONE DI PILATES - DOPO LA SEPARAZIONE, AMENDOLA SI È INVECE RIFUGIATO NEL LAVORO: PRESTO LO VEDREMO NELLA FICTION DI CANALE 5 “IL PATRIARCA” E ALL’INAUGURAZIONE DEL SUO RISTORANTE (“FREZZA CUCINA DE COCCIO”) IN CENTRO A ROMA

Ilaria Piovan per “Nuovo”

CLAUDIO AMENDOLA 56

Dopo l’addio la vita ricomincia per Francesca Neri e Claudio Amendola. Mentre però l’attore sembra aver voltato pagina – non porta più la fede nuziale al dito - la ex moglie appare provata e all'anulare sinistro ha ancora l'anello.

Lui ha lo stesso avvocato di Totti

Quest'estate il protagonista di Nero a metà aveva tentato di smentire le voci di crisi. Del resto già in passato i due si erano presi una pausa di riflessione per poi ritrovarsi e rimettersi insieme. Ma purtroppo la situazione in questi mesi non è migliorata e tramite loro avvocati - lui ha scelto lo stesso legale di Francesco Totti - hanno raggiunto un accordo extragiudiziale e depositato in tribunale i documenti per procedere con una separazione consensuale.

Le era stato vicino durante la malattia

FRANCESCA NERI 2

Dopo venticinque anni finisce un altro amore da favola Per fortuna, la Neri e Amendola hanno deciso di dividere le strade in armonia: a lei resta la casa di famiglia e lui verserà l'assegno di mantenimento per il loro unico figlio, Rocco, che ha compiuto 23 anni.

Di recente Francesca ha scritto un libro, Come carne viva, in cui ha raccontato il periodo infernale vissuto quando ha cominciato a soffrire di cistite interstiziale cronica, una malattia invalidante che ha compromesso la qualità della sua vita quotidiana. Claudio le è rimasto accanto e l'ha aiutata a uscire dalla depressione che la stava travolgendo.

FRANCESCA NERI

«Ci sono stati tanti momenti di crisi, giornate durissime e litigi. Però lui c'è sempre stato e mi ha salvato», aveva rivelato lei. Ma alla fine l'unione, minata forse anche da quei momenti dolorosi, non ha retto. Dopo la separazione, Amendola si è rifugiato nel lavoro e presto lo vedremo nella fiction di Canale 5 Il patriarca. Invece Francesca ha ripreso a frequentare la palestra e a praticare gyrotonic, una disciplina simile al pilates e molto amata dai vip. Negli scatti esclusivi di Nuovo però ha l'aria stanca. e non solo per la fatiche fisiche. E la fede al dito è un ricordo da cui l'attrice trentina non è ancora pronta a separarsi.

