7 nov 2020 09:50

AMICO PER SEMPRE – SELVAGGIA: "È MORTO STEFANO D’ORAZIO, UNO DEI TANTI ANZIANI IMPRODUTTIVI DEL PAESE. CON IL PIL DEI POOH SAREMMO USCITI DALLA CRISI ECONOMICA IN DUE GIORNI" – MARINO BARTOLETTI: "STEFANO D'ORAZIO NON ERA SOLTANTO IL "BATTERISTA DEI POOH". ERA IL LORO METRONOMO, IL LORO ANCORAGGIO, PER CERTI VERSI IL LORO POETA. ERA UN GRANDE MUSICISTA ANCHE SE GLI PIACEVA STARE NELL'OMBRA" – VIDEO