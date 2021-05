31 mag 2021 19:11

AMMAZZA CHE SCOOP LA BOTTERI! - PINUCCIO A "STRISCIA LA NOTIZIA" TORNA A OCCUPARSI DELLA CORRISPONDENTE RAI DA PECHINO: MENTRE IL MONDO SI INTERROGA SULLE ORIGINI DEL CORONAVIRUS, LEI FIRMA DUE SERVIZI PER IL "TG1" SULL’ARRIVO DELLA PRIMAVERA E SU UN PARCO GIOCHI IN CIMA A UN GRATTACIELO - “LE MALELINGUE E GERRY SCOTTI” SOSTENGONO CHE LA GIORNALISTA NON VOGLIA E NON POSSA SCHIERARSI CONTRO IL REGIME PERCHÉ LA FIGLIA LAVORA IN UN’AZIENDA DI TELEFONIA CINESE...