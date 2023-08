AMORI, OPERE E RIME DI TRAVIS SCOTT, IL FENOMENO DEL RAP CHE DOMANI ARRIVA AL CIRCO MASSIMO DI ROMA – LEGGENDA VUOLE CHE I SOLDI PER INIZIARE LA CARRIERA SIANO QUELLI CHE LA MADRE GLI AVEVA CONSEGNATO PER L’ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ. CON QUEL GRUZZOLETTO È ARRIVATO A LOS ANGELES DAL TEXAS, E HA INIZIATO A COSTRUIRE IL SUO PERSONAGGIO – I TERREMOTI AI CONCERTI, LA STORIA CON KILYE JENNER (SORELLA DI KIM KARDASHIAN), IL LIVE VIRTUALE SU FORTNITE E I 10 MORTI NEL TOUR DEL 2021

Estratto dell’articolo di Carmine Saviano per “la Repubblica”

travis scott 5

Sarà pure la sua seconda scelta, il Circo Massimo di Roma. E il concerto lo avranno organizzato anche in fretta e furia dopo l’annullamento di quello previsto il 28 luglio addirittura alle Piramidi di Giza. Fattostà che bastano questi due riferimenti topografici per capire con chi si ha a che fare quando si parla di Travis Scott: ovvero dell’uomo che aspira a regnare sull’impero dell’hip hop e che ha scelto la location romana come prima data, domani sera, dopo l’uscita del suo nuovo album, Utopia , già primo in classifica ovunque nel mondo, compresa l’Italia […].

Ma chi è l’uomo nuovo dell’hip hop che in queste ore — nonostante gli 80mila al concerto milanese dello scorso giugno, numerose le segnalazioni di chi credeva ci fosse un terremoto — sta scatenando la corsa al biglietto dei fan o di chi è solo incuriosito dalla mole di post e discussioni che si è scatenata sui social?

CONCERTO DI TRAVIS SCOTT AL CIRCO MASSIMO

Spuntato dal nulla all’alba dello scorso decennio, leggenda vuole che i soldi per avviare la sua carriera siano quelli che la madre gli aveva consegnato per l’iscrizione all’università. Prendi le tasse e scappa: con quel gruzzolo Scott parte dal Texas, tappa a New York, approdo a Los Angeles.

Ed è qui che inizia la costruzione della sua fama, ambito nel quale il rapper 32enne è un canone della contemporaneità. Regola numero 1: ricercare endorsement. E chi meglio di Kanye West? […] Regola numero 2: mai trascurare glamour e star system. E come puoi farlo se la tua fidanzata è Kylie Jenner, sorella di Kim Kardashian e con lei “padrona” dell’attenzione di un decimo della popolazione mondiale? Regola numero 3: reinvestire subito.

travis scott utopia

Travis produce Madonna e Rihanna, lavora con Rosalía, Beyoncé ed Ed Sheeran, collabora con Ozzy Osbourne e con Justin Bieber, partecipa a colonne sonore come quella di Tenet di Christopher Nolan. Regola numero 4: coltivare i social e ottenere un profilo Instagram da 51,1 milioni di follower. Infine, l’evento che ha catalizzato 12 milioni di ragazzi: lo show virtuale fatto all’interno del videogame Fortnite .

Ma il metodo è nulla senza un fine. E quello di Travis Scott è di diventare l’emblema della trapper, simbolo di una generazione di musicisti che fa dell’ostentazione il proprio modo di stare al mondo.

Dallo sguardo truce alla rissa facile e agli arresti, dal gioiello più smaccato possibile alla bottiglia di champagne più costosa dell’universo e-dopo-ne-porti-un’altra, passando per tutto il campionario del genere. Compreso il mostrare in pubblico crisi, ferite, dolori. Chi cerca la risposta al perché del suo successo in Italia la può trovare qui, nel fatto che il nostro Paese è uno dei quartieri più frequentati della metropoli trans-nazionale della trap.

Sì, ma la musica? Risposta secca […] : se Astroworld , del 2018, è una delle pietre miliari dell’hip hop degli ultimi dieci anni, Rodeo , il debutto del 2013, è già negli annali.

kylie jenner travis scott

[…] E i concerti? «Guardate che io non voglio esibirmi di fronte a una massa di coglioni imbambolati, datevi una mossa, intesi? » è una delle cordialità con cui sovente si rivolgere ai fan durante i live. Quella del Circo Massimo sarà una danza collettiva di oltre due ore, tra beat anni Ottanta e r‘n’b, dove troveranno spazio le immagini del suo film, guarda caso intitolato Circus Maximus . Con Scott a fare da Maestro di Cerimonia. Un maestro che dietro gli occhiali scuri, però, non dimenticherà mai la più maledetta delle sue notti. Quel 5 novembre 2021 quando, durante l’Astroworld Festival a Houston, in Texas, 10 persone persero la vita a causa della folla fuori controllo. Ci sarà anche tanto di quel dolore nel flow che accarezzerà ciò che resta di un altro impero.

