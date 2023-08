ANACRONISMI DA OSCAR - ANCHE I PIÙ ATTENTI REGISTI E PRODUTTORI DI HOLLYWOOD SCIVOLANO IN "PAPERE" CHE VENGONO NOTATE SOLAMENTE UNA VOLTA CHE I FILM ESCONO IN SALA - GLI ULTIMI ACCUSATI DI "FALSI STORICI" SONO DUE GIGANTI COME CHRISTOPHER NOLAN E RIDLEY SCOTT - IN "OPPENHEIMER", ALCUNI FAN DALL'OCCHIO ATTENTO HANNO NOTATO CHE, IN UNA SCENA AMBIENTATA NEL 1945, SI VEDE UNA BANDIERA A 50 STELLE (ANCHE SE ALL'EPOCA NE AVEVA SOLO 48) - ANCHE IL NUOVO FILM DI RIDLEY SCOTT SU NAPOLEONE È FINITO NEL MIRINO PERCHE' NEL TRAILER SI VEDE... - VIDEO

oppenheimer nolan

Estratto dell'articolo di Giovanni Berruti per “la Stampa”

[...]Dietro un film o una serie tv c'è un grande lavoro collettivo e tenere tutto sotto controllo non è facile. E più le opere sono ambiziose, più sono alte le aspettative del pubblico. Così quando si sceglie di mettere in scena un soggetto storico, è richiesta una certa attendibilità. Ma la fiction, nei limiti, tende a prendersi delle licenze. [...]

bandiera americana con 50 stelle in oppenheimer

Prendiamo il kolossal del momento: Oppenheimer di Christopher Nolan. [...] è stato recentemente accusato di «inaccuratezza storica». Nel dettaglio, una scena ambientata nel 1945 mostra la bandiera americana con 50 stelle. All'epoca, però, ne aveva solo 48, in quanto l'Alaska e le Hawaii non facevano ancora parte della nazione. [...] C'è da sottolineare però che in altre scene del film la bandiera risulta corretta. [...]

napoleone joaquin phoenix

Volontà di Nolan, a parte, non si tratta né del primo né dell'ultimo «errore storico». Un altro kolossal finito sotto accusa è Napoleon di Ridley Scott, ancora prima che il film con Joaquin Phoenix nei panni di Bonaparte arrivi in sala. Dal trailer rilasciato da Apple risulta erronea la bandiera austriaca: invece di usare quella asburgica, che in età napoleonica indicava i terreni soggetti alla corona d'Austria, hanno optato per la versione a bande rossa-bianco-rossa, in uso dal 1945. Meglio renderlo noto ai realizzatori per permettere loro di risolvere la «svista» con un semplice intervento di computer grafica, essendo il film ancora in post-produzione.

bandiera austriaca napoleone

Bandiere a parte, lo storico Dan Snow ha ricavato ulteriori imprecisioni. A partire dallo slogan inglese che recita letteralmente, riferendosi al protagonista, «È venuto dal nulla e ha conquistato tutto». «Di fatto, il padre di Napoleone era un aristocratico, dunque non è corretto affermare che il figlio sia venuto dal nulla. Così come, pur avendo conquistato molto, non ha conquistato tutto, come per esempio l'Inghilterra» [...] Per non parlare degli accenti degli attori, aspramente criticati. [...]

tanica di gas il gladiatore

Bisogna sottolineare, però, che Scott non è un maestro di «accuratezza storica». A partire dal suo capolavoro, Il Gladiatore. [...] Nel film le inesattezze sono decine, a partire proprio dal protagonista Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe, che da generale finisce per diventare schiavo e infine gladiatore. Intanto all'epoca non esisteva la carica di generale (al massimo quella di legato) e comunque secondo un principio del diritto romano, il Postliminium, un soldato fatto prigioniero durante una guerra poteva riacquistare automaticamente i propri diritti, una volta rientrato entro i confini romani. Ancora, la frase più famosa, «Al mio segnale scatenate l'Inferno!» è anacronistica perchè nell'antica Roma non esisteva il concetto cristiano di Inferno, piuttosto quello di Inferi o Tartaro, esattamente come si parlava di Campi Elisi e non di Paradiso.

[...]

oppenheimer 5 napoleone joaquin phoenix napoleone joaquin phoenix napoleone joaquin phoenix napoleone joaquin phoenix florence pugh cillian murphy oppenheimer napoleone joaquin phoenix oppenheimer 6 florence pugh cillian murphy oppenheimer