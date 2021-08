2 ago 2021 19:30

ANCHE DON MEROLA HA UN "MEROLONE" INQUIETO - IL PRETE ANTICAMORRA SI CONFESSA IN TV DA SERENA AUTIERI: "IL MIO CUORE HA BATTUTO PER UNA DONNA, ANZI PER TANTE DONNE. SONO UN ESSERE UMANO, IL PRETE AVREBBE BISOGNO DELLA FAMIGLIA COME RIFERIMENTO" - POI APRE AL CELIBATO FACOLTATIVO: "LA PENSO COME PAPA FRANCESCO, ANCHE SE IL PERCORSO IN VATICANO SARÀ LUNGO. SALVEREBBE LA VITA DI TANTI PRETI E CI SAREBBERO MENO SCANDALI. CHI AMA NON SBAGLIA MAI"