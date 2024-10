ANCHE IERI SERA VERONICA GENTILI ERA ASSENTE IN STUDIO ALLE “IENE”: E’ VENUTO A MANCARE SUO PADRE GIUSEPPE, DIRIGENTE RAI E GIA' BRACCIO DESTRO DI CARLO FRECCERO - LA CONDUTTRICE NON ERA RIUSCITA A ESSERE PRESENTE NEANCHE DURANTE LA PRIMA PUNTATA, IN ONDA DOMENICA SCORSA, PROPRIO PER L'IMPROVVISO PROBLEMA DI SALUTE DEL PADRE - MAX ANGIONI: “SEMBRAVA CI FOSSE UNA SPERANZA E INVECE, POCHE ORE FA, MENTRE ERAVAMO IN PROVA, VERONICA È STATA ANCORA CHIAMATA PERCHÉ SUO PAPÀ GIUSEPPE È VENUTO A MANCARE”

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Assenta in studio alle Iene di Veronica Gentili, la conduttrice non era riuscita a essere presente neanche durante la prima puntata, in onda domenica scorsa, proprio per l'improvviso problema di salute dell'amato papà Giuseppe che poche ore fa è venuto a mancare. "Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene'', ha detto in apertura Max Angioni.

''Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi. La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d'urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza e invece, poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare. Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene", ha detto ancora Max Angioni.

GIUSEPPE GENTILI: CHI È IL PADRE DI VERONICA

Da www.spettacoloitaliano.it

Giuseppe Gentili è il padre di Veronica Gentili. Purtroppo, Giuseppe è morto il 6 ottobre 2024, causando un grande dolore a Veronica, che ha dovuto assentarsi dalle prime puntate del programma "Le lene" per affrontare questo lutto. L'annuncio della sua scomparsa è avvenuto diretta su Italia 1ed è stato dato dai suoi colleghi.

Giuseppe Gentili età 70 anni circa è noto al pubblico per essere il papà della giornalista Veronica Gentili. La notizia è arrivata improvvisamente mentre Veronica era impegnata nelle prove del programma "Le lene". Questo lutto ha costretto Veronica ad assentarsi dalle prime puntate della nuova stagione del programma. Giuseppe Gentili, il padre di Veronica Gentili, era un avvocato ed ex dirigente Rai.

Il papà di Veronica Gentili si è sposato in seconde nozze con Netta Vespignani, una pittrice e gallerista molto nota nell'ambiente culturale romano. Veronica Gentili ha due fratelli, Alessandro Gentili e Marta Gentili. Alessandro è più grande di lei di 17 anni, mentre Marta ha 12 anni in più. Veronica ha descritto i suoi fratelli come figure genitoriali secondarie, sottolineando quanto siano stati importanti nella sua vita1