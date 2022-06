FLASH! ARANCINA AMARA PER CONTE: A PALERMO IL MOVIMENTO CINQUE STELLE È FERMO AL 6% (NEL 2017 AVEVA SFIORATO IL 14) – PEPPINIELLO VOLEVA CONSOLARSI ALMENO CON IL CAPOLUOGO SICILIANO, DOVE HA INVESTITO SELFIE E SUDORE. E INVECE NISBA. ROCCO CASALINO È MOGIO MOGIO E LA POCHETTE CON LE UNGHIE È PARCHEGGIATA NELLA SEDE DEL M5S AD ASPETTARE I RISULTATI DI TARANTO, PER TIRARSI UN PO' SU. CHE FARÀ ORA L’EX AVVOCATO DEL POPOLO? ANDRÀ LO STESSO A PALERMO PER IL BALLOTTAGGIO COME ANTICIPATO AL “FATTO” O RIMARRÀ AL FRESCO NEL SUO UFFICIO?