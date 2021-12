E ANCHE QUESTO “BALLANDO” SE LO SEMO LEVATO DALLE PALLE! – MOSTRARE LE ZINNE PORTA SEMPRE BENE: ARISA VINCE IL TALENT CONDOTTO DA MILLY CARLUCCI BATTENDO IN FINALE BIANCA GASCOIGNE. TERZI SABRINA SALERNO E MORGAN, CHE TANTO PER CAMBIARE SI È INCAZZATO CONTRO MARIOTTO E SELVAGGIA LUCARELLI: “ANDRESTE LICENZIATI. L’ANNO PROSSIMO SPERO DI…” - VIDEO

Danilo Barbagallo per www.leggo.it

Arisa vince “Ballando con le stelle”. La coppia formata da Arisa e Vito Coppola ha vinto, come da pronostico, il talent condotto su Raiuno da Milly Carlucci, battendo nella sfida finale Bianca Gascoigne.

Terzi classificati Sabrina Salerno e Morgan. Morgan, dopo l'esclusione dalla finalissima, si è scagliato contro i giurati Lucarelli e Mariotto che gli hanno votato contro, preferendo in semifinale la futura vincitrice: «L'anno prossimo spero di non vedervi qua a rubare lo stipendio. Andreste licenziati». Al momento della premiazione, invece, Arisa ha dichiarato: «Nessuno credeva che sarei arrivata fino a qui».

Ballando con le stelle, il trionfo di Arisa con Vito Coppola

Nella prima manche, totalmente a tema natalizio, i concorrenti si sono sfidati fra di loro. La prima coppia a salire sul palco è stata quella formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron, che nonostante il piccolo incidente hot ha avuto la meglio su Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo hanno poi perso il confronto con Arisa e Vito Coppola, con la cantante lodata dal giudice Carolyn Smith che l’ha incoronata “la migliore performance da quando sei qui”. Morgan, che prima di danzare si esibito con voce e chitarra, assieme ad Alessandra Tripoli hanno battuto gli avversari Federico Lauri e Anastasia Kuzmina.

Sara Di Varia lascia “Ballando”

Dopo la prova di Paolo Belli come “Ballerino per una notte” Milly ha salutato Sara Di Varia, che lascia dopo tanti anni la trasmissione ed ha poi introdotto la manche classica.

A farsi giudicare per prima Valeria Fabrizi, che ha ottenuto 33 punti, seguito da Federico Lauri che ha strappato 36, e da Sabina Salerno che con Raimondo Todaro ha portato a casa il massimo, 60 punti e i complimenti dei giudici e di Carolyn Smith: “La migliore rumba che ho visto, è molto vera. Dicevi che non ce l facevi all’inizio, sei in finale…”. Morgan e Alessandra Tripoli hanno ballato un tango sulle note di “Altrove” ottenuto una standing ovation dal pubblico e 56 punti, mentre la lodatissima Arisa e Vito Coppola ne ottengono 57.

L’addio di Simone Di Pasquale

Paolo Belli è pronto a presentare l'ultima gara in competizione: Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Questa esibizione per Simone sarà l'ultima a “Ballando”: «Per tutti – ha spiegato - è importante fare la finale e vincere, è importante per Bianca ma anche per me vincere lo è.

sabrina salerno terza a ballando con le stelle

La nostra coppia merita la vittoria perchè ha affrontato questo percorso con la giusta serenità senza mai creare discussioni ne rendere scontento qualcuno. Abbiamo sempre strappato un sorriso a tutti e il sorriso serve. Io ballerò fino all'ultimo secondo per me per lei per tutti». I due si sono esibiti sulle note di Let's Get Loud di Jennifer Lopez hanno totalizzato 49 punti.

Alberto Matano, in collegamento da casa, ha assegnato il tesoretto di 20 punti portati in dono dal ballerino per una notte di Paolo Belli ad Arisa e Vito Coppola, poi diviso per volere della giurata del popolo Rosella Erra con Morgan: la classifica parziale della giuria vede Sabrina Salerno al terzo posto, Morgan al secondo e Arisa in vetta.

morgan terzo a ballando con le stelle

Dopo il televoto del pubblico Arisa e Vito, Sabrina e Samuel, Morgan e Alessandra con Bianca e Simone hanno continuato la sfida per il podio, mentre le coppie formate da Valeria Fabrizi e Giordano Filippo (che si sono però aggiudicati il Premio Paolo Rossi) e Federico Lauri e Anastasia Kuzmina si sono classificati quinti a pari merito.

Morgan terzo classificato

Per la competizione finale sul podio è salito sul palco per primo Morgan e poi Arisa, la giuria ha deciso di concedere la vittoria alla cantante con 3 voti 2, scelta poi confermata dal voto del pubblico. Morgan e Alessandra si sono quindi aggiudicati la terza posizione. Morgan polemico con la Lucarellie e Mariotto che hanno votato contro: «L'anno prossimo spero di non vedervi più qui a rubare i soldi».

Sabrina Salerno terza classificata

E’ stata poi la volta del confronto fra Sabrina e Bianca Gascoigne: la giuria ha premiato Sabrina ma il televoto ha premiato la seconda, regalando alla Salerno la terza posizione con Morgan: «Sono felice - ha spiegato la showgirl - di essermi scontrata con Bianca che è brava, ma mi guardo allo specchio e so che ho dato il massimo che potevo dare».

Nelle diverse sfida finale per conquistare il primo posto del talent si sono quindi inaspettatamente confrontate Arisa e Bianca, vedendo alla fine grazie al televoto il largamente pronosticato trionfo della cantante.

