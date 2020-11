12 nov 2020 17:01

ANCHE IL RE DEI DEEJAY BACIA LA TONACA DI DON MATTEO – DAVID GUETTA PARLA DELLA SORELLA NATHALIE NEL CAST DI "DON MATTEO" FIN DALLA PRIMA STAGIONE: “HO VISTO QUALCHE PUNTATA DELLA FICTION, MA NON GUARDO LA TV ITALIANA ANZI NON GUARDO PROPRIO MAI LA TV” – LA STREPITOSA INTERPRETAZIONE IN “RICKY E BARABBA” (VIDEO) - IL DJ FRANCESE, APPENA PREMIATO AGLI MTV-EMA: "NON SO SE SONO IL PIU' BRAVO AL MONDO MA SO DI AVERE UN IMPATTO CULTURALE SULLA MUSICA" - VIDEO