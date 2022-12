9 dic 2022 16:32

ANCHOR NON SI COMANDA! – SARAH ALTOBELLO E L’EX MEZZO BUSTO DEL TG1, ATTILIO ROMITA, SENZA FRENI AL “GRANDE FRATELLO VIP”: LEI SI AVVICINA MENTRE LUI È A LETTO E LO BACIA IN BOCCA! LA COMPAGNA DEL GIORNALISTA, MIMMA FUSCO, NON L’HA PRESA BENISSIMO: “INQUALIFICABILI. VOMITO. POCHI GIORNI ADDIETRO ERAVAMO UNA COPPIA CHE VIVEVA SERENA CON PROGETTI E AMORE EVIDENTEMENTE HA TROVATO LA SUA COMFORT ZONE…"