Alberto Dandolo per Oggi

Nei corridoi delle sedi Mediaset di Cologno Monzese e del Centro Palatino a Roma non si parla d'altro! Argomento di conversazione è il grande feeling professionale che è nato tra Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e giornalista al Biscione, e Simona Branchetti volto del Tg5 e attuale conduttrice di Morning news, magazine quotidiano di informazione del mattino estivo di Canale 5. Non è un pettegolezzo che Giambruno stia cercando, con molta discrezione e per quanto gli è possibile, di supportare una promozione della collega alla conduzione di Mattino 5 a partire dal prossimo anno in sostituzione di Federica Panicucci. Ci riuscirà? Chi vivrà vedrà.

Sonia Bruganelli dopo la separazione da Paolo Bonolis si è concentrata sul lavoro cercando di espandere le attività della sua società di produzione e casting. Ma forse non tutti sanno che l'ex signora Bonolis, archiviata la sua esperienza di opinionista al Grande fratello vip, sogna di tornare in video e di farlo sulla rete ammiraglia del Servizio pubblico. Al settimo piano di viale Mazzini tutti sanno, a partire dal direttore generale della Rai Giampaolo Rossi, che la ambiziosa Sonia mira ad un posto in giuria (ad ora è confermata quella degli scorsi anni ndr) o come commentatrice a bordo campo a Ballando con le stelle. Milly Carlucci però nicchia e non pare entusiasmarsi a questa ipotesi.

È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall'altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell'amore. Persone a loro vicine parlano però di un rapporto solido e fanno intendere che trattasi di una precisa e sapiente strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato televisivo e pubblicitario. Ricordiamo infatti che Belen nella prossima stagione televisiva non sarà alla guida (per sua scelta ndr) di Tu si que vales ed è fuori da Le iene e che De Martino non è stato confermato come conduttore in alcuni format di Rai2, rete di cui lo scorso anno era volto simbolo avendo a suo attivo ben 4 programmi.

È mistero fitto sullo stato sentimentale di Anna Pettinelli. La nota conduttrice radiofonica archiviata la sua storia d'amore con l'attore e doppiatore Stefano Macchi si dichiara ufficialmente single. C'è però un noto manager televisivo a lei assai vicino che pubblicamente non fa mistero di essere il suo nuovo fidanzato. Dov'è la verità? Ciò che è invece certo è che la esuberante Anna trascorrerà le vacanze estive in Salento in compagnia della sua migliore amica Stefania Orlando anche lei fresca di separazione dall'ex marito, il musicista Simone Gianlorenzi.

Ci risiamo! Arisa per la seconda volta nell'arco di tre anni lascia il fortunato talent Amici ideato e condotto da Maria De Filippi. La irrequieta cantante lucana infatti nella prossima stagione televisiva ricoprirà al posto dei Ricchi e poveri il ruolo di giurata nella trasmissione The voice kids (Rai1) condotta da Antonella Clerici. Forse non tutti sanno che lo storico gruppo musicale continuerà a far però parte del cast della versione classica del programma la cui messa in onda è prevista subito dopo il Festival di Sanremo. I fan di Angela ed Angelo possono quindi dormire sonni tranquilli

È una giornalista Rai assai stimata da un ex potente politico di centrodestra che qualche anno fa imperversava sulla rete ammiraglia conducendo più di un programma. Sta facendo fuoco e fiamme per tornare in video. Chi è?

Il famoso giornalista e conduttore si è scatenato fino a notte fonda al matrimonio della sua amata inviata di origini napoletane. Lui è stato assieme alla sposa l'anima della festa e si è concesso alle attenzioni degli ospiti con irrefrenabile entusiasmo e generosità. Chi è?

