29 mag 2023 17:37

GLI ANIMALISTI VOGLIONO FARE LA PELLE A CRUCIANI! – IL CONDUTTORE DELLA "ZANZARA" HA PROVOCATO IL GRUPPO “CENTOPERCENTOANIMALISTI” PAPPANDOSI UN PIATTO DI CARNE D’ORSO IN UN RISTORANTE - INCAZZATI COME BISCE, GLI ATTIVISTI SI SONO PALESATI, COME AVEVANO ANNUNCIATO, ALLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO “COPPIE” A SOAVE, VICINO VERONA – PER “PROTEGGERE” CRUCIANI DAGLI ANIMALISTI SONO SERVITI I CARABINIERI - VIDEO!